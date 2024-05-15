أندية البريميرليج تصوت على إلغاء تقنية الفيديو الشهر المقبل

أفادت تقارير صحفية أن أندية الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، ستصوت على اتخاذ قرار بشأن تقنية الفيديو المساعدة بداية من الموسم المقبل.

وشارف الموسم الحالي 2023-2024 من بطولة الدوري الإنجليزي على نهايته، وما زالت المنافسة محتدمة بين مانشستر سيتي وأرسنال على لقب البريميرليج.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك، فإن أندية الدوري الإنجليزي ستصوت على إلغاء بطولة تطبيق تقنية الفيديو المساعدة من البطولة بداية من الموسم المقبل، خلال الاجتماع السنوي الذي سيتم عقده الشهر المقبل.

وبدأ استخدام تقنية الفيديو في منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز منذ 2019 للمساعدة على تحسين اتخاذ القرارات، ولكنها تسببت في الكثير من حالات الجدل.

كما شهدت منافسات البطولة خلال الموسم الجاري العديد من الأحداث المثيرة للجدل، والتي تعرضت خلالها تقنية الفيديو للانتقادات.

وأشارت الشبكة إلى أن نادي ولفرهامبتون هو صاحب مقترح إلغاء تقنية الفيديو، وسيكون على جدول أعمال الجمعية العمومية للأندية يوم 6 يونيو المقبل.

وتحتاج الموافقة على تنفيذ هذا القرار إلى تصويت ثلثي الأعضاء أي موافقة 14 ناديًا من أصل 20.

ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، برصيد 88 نقطة وبفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثاني، برصيد 86 نقطة.

ومن المقرر أن تختم منافسات الموسم الحالي من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، يوم السبت المقبل 19 مايو.

ويحسم الفائز بلقب الدوري الانجليزي من مباراتي مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، وأرسنال ضد إيفرتون، ومن المقرر أن تقام جميع مباريات الجولة الأخيرة من البطولة في نفس التوقيت وهو السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.



وفي حالة تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي عن الموسم الحالي، سيصبح فريق مانشستر سيتي أول نادٍ في تاريخ البطولة يحقق اللقب 4 مواسم متتالية.