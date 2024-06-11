سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 11-6-2024 مقابل الجنيه المصرى

يحرص المسافرون لأداء الحج على معرفة سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث شهد سعر الريال السعودي اليوم وجود حالة من الاستقرار بمختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، في بداية التعاملات الصباحية، إذ بلغ نحو 12.63 جنيه للشراء، وقيمة 12.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري

وترصد «الدستور» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11-6-2024، طبق آخر تحديث صادر عبر مواقع البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، نحو 12.63 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 12.64 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 12.65 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس 12.62 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية 12.66 جنيه للشراء و12.72 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجَّل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 11 يونيو نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3.904 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024.

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار اليوم

47.61 جنيه للشراء.

47.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.17 جنيه للشراء.

51.50 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

60.49 جنيه للشراء.

60.74 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

154.57 جنيه للشراء.

155.60 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.97 جنيه للشراء.

12.98 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.08 جنيه للشراء.

13.08 جنيه للبيع.