الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جوارديولا: إنفاق الأموال سبب النجاح؟ كان يجب أن ينافسنا يونايتد وتشيلسى

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

رفض بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إرجاع نجاحات فريقه للأموال والإنفاق على الصفقات، مشيرًا إلى أن فريقه لم يكن يركز على التتويج بالبريميرليج لرابع مرة تواليًا.

ويتنافس مانشستر سيتي مع نظيره أرسنال على لقب الدوري الانجليزي للموسم الرابع على التوالي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها بي بي سي: "إنه أمر ممل وصعب، قبل ذلك كان المال، لهذا السبب مانشستر يونايتد كان يجب أن يفوز بكل الألقاب، وتشيلسي وأرسنال كذلك، أنفقوا الكثير من الأموال في السنوات الخمسة الماضية، كان يجب أن يكونوا في المنافسة وهم ليسوا كذلك".

وأكمل: "لهذا السبب جيرونا لا يجب أن يكون في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وليستر سيتي يجب أن يفوز بالدوري الانجليزي".

ويقترب مانشستر سيتي من تحقيق لقب الدوري الانجليزي للمرة الرابعة على التوالي وللمرة الأولى في تاريخ البطولة التي بدأت منافساتها في عام 1888.

ويرى بيب جوارديولا أن هذا الرقم لم يكن في تفكير السيتي ببداية الموسم ولكن الآن فريقه يقترب من تحقيقه.

وقال بيب :"في بداية الموسم لم نفكر بهذا الأمر، ولكن بعد ذلك كنا في فبراير ومارس وإبريل، وكنا مازلنا في المنافسة وبعد ذلك اشتعل الأمر في رؤوسنا جميعًا".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، برصيد 85 نقطة وبفارق نقطة عن أرسنال متصدر ترتيب البطولة. 
وأنهى بيب تصريحاته: "لم يحقق فريق آخر هذا الرقم، هذا يظهر صعوبة الأمر، ليفربول في الثمانينات ومانشستر يونايتد مع السير أليكس فيرجسون في التسعينات وتشيلسي مع رومان أبراموفيتش ومورينيو وأرسنال مع أرسن فينجر لم يفعلوها".

وتختتم منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لموسم 2023-2024 يوم السبت المقبل، ويتواجه مانشستر سيتي مع وست هام، فيما يلتقي أرسنال مع إيفرتون.

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