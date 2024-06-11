موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، ويستعرض "الدستور" خلال التقرير التالي تفاصيل صرف معاشات شهر يونيو 2024.

موعد صرف معاشات شهر يوينو 2024

نشرت وزارة المالية على صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" منشورًا أكدت من خلاله إنه بدأ بالفعل صرف معاشات شهر يونيو ٢٠٢٤ منذ السبت الماضي الموافق 1 يونيو 2024، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر.

رابط استعلام عن المعاشات

الدخول على موقع هيئة التأمينات الاجتماعية .

إنشاء حساب وتسجيل الدخول.

اختيار أيقونة "استعلم عن المعاش".

كتابة البيانات المطلوبة.

أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2024

هناك عدد من المنافذ التي يتم من خلالها صرف المعاش للمستفيدين من هذه الخدمة، وهي مكاتب البريد المصري، المحافظ الإلكترونية، منافذ فوري، جميع ماكينات الصرف الآلي على مستوى محافظات الجمهورية .

شروط استحقاق المعاش

بموجب قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لعام 2019، الصادر عن مجلس النواب، يستطيع الأفراد المتقاعدون الاستفادة من المعاش في عدة حالات، منها العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، شريطة أن لا يكون هناك عمل آخر للفرد لدى صاحب العمل.

كما يمكن الحصول على المعاش عند بلوغ سن الشيخوخة، واكتمال مدة الاشتراك في التأمين والتي لا تقل عن 120 شهرًا، وتصبح 180 شهرًا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الاشتراك.

وكانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرفت معاشات الشهر الماضي متضمنة الزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بنسبة 15% بحد أقصى 1890 جنيهًا، ويستفيد من الزيادة الجديدة 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، بداية من أول من مارس الماضي.