مانشستر يونايتد يعلن رحيل الفرنسى رافائيل فاران نهاية الموسم الجارى

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رحيل مدافعه الفرنسي رافائيل فاران عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء تعاقده



ويلعب فاران ضمن صفوف مانشستر يونايتد منذ صيف 2021، وحقق مع الفريق لقب كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد من خلاله رحيل فاران عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري، بنهاية عقده مع الفريق.

وعانى فاران من قلة مشاركاته مع الفريق خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابات واستبعاده من القائمة.

وأشاد مانشستر يونايتد في بيانه بالأداء الذي قدمه فاران مع الفريق منذ انضمامه لصفوفه، والخبرات التي أظهرها في المشاركة رفقة ليساندرو مارتينيز في المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة.

ويغيب فاران عن المشاركة منذ 4 إبريل الماضي بعد مشاركته في خسارة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي بأربعة أهداف لثلاثة في الدوري الانجليزي، ويخضع الآن لعمليات التأهيل لاستكمال شفائه من الإصابة.

أرقام مميزة لـ رفائيل فاران في مسيرته الكروية

وبدأ فاران مسيرته الاحترافية ضمن صفوف شباب نادي لينس، وانتقل من فريق الشباب للفريق الأول في صيف 2010، ثم انتقل من نادي لينس لريال مدريد في الصيف التالي، ولعب ضمن صفوف ريال مدريد منذ عام 2011، بعد انضمامه من فريق لينس الفرنسي ولمدة 10 سنوات؛ وحقق مع النادي الملكي 18 لقبًا، وشارك في 360 مباراة بقميص الفريق، وسجل خلالها 17 هدفًا، وصنع 7 لزملائه في الفريق.

كما لعب فاران 93 مباراة بقميص فريق مانشستر يونايتد منذ انضمامه للفريق وسجل هدفين وصنع آخر لزملائه، بجانب تسجيله 24 مباراة وصناعته تمريرتين حاسمتين لزملائه في فريق لينس الفرنسي.

وفي مجمل مسيرته، لعب فاران 477 مباراة وسجل 21 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة لزملائه.

