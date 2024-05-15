قصر ثقافة الإسماعيلية ينظم العرض المسرحي "العربة" مجاني للمواطنين

شهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، العرض المسرحي “العربة” لفرقة بيت ثقافة القنطرة شرق المسرحية التابعة لفرع ثقافة الإسماعيلية، ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي

تدور أحداث العرض حول العرض المسرحي “العربة”، بحلم الشباب بالمستقبل، وأن يجري الإنسان وآراء حلمه ويبعد عن الشرور المحيطة به وإن يتمسك بحلمه مهما كانت الظروف المحيطة به والمعوقات التي تقابله فى حياته وفى النهاية ينتصر الخير على الشر.

الممثلين المشاركين في العرض المسرحي

العرض تمثيل هيثم عمران، بدر الدين محمود، إسلام شحاتة، عمرو عبدالمريد، محمد الجميل، هبه علي، سيد عباده، عمرو الصياد، حماده احمد، محمود عامر، وائل عمران، ناصر محمد، كريم مصطفى.

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من الفنانه وفاء الحكيم، الكاتبة أمل ممدوح، محمود جمال، ومقرر اللجنة رجب أحمد، والعرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم ضمن عروض إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وفرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبدالرحمن.

العرض أشعار علي نظير، توزيع عمرو عيد، إضاءة أحمد حلمى، موسيقي وألحان ماهر كمال، تنفيذ ديكور سيد طوفان، استعراضات عمرو عجمي، ديكور وملابس ميران اشرف، تأليف سليم كنشنر، إخراج إسلام عبد الهادي.

العرض المسرحي “اتجاة واحد” بقصر ثقافة الإسماعيلية

وعلى الجانب الآخر، شهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية قدم العرض المسرحي “اتجاة واحد” للفرقة القومية المسرحية بفرع ثقافة الاسماعيلية، ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة.

يتناول العرض قصة حياة إنسان توفي والده فتراكمت الضغوطات الحيايتية عليه وجعلت منه إنسان بلا حياة مجرد شخص يجري وراء هدف بلا معنى.

“اتجاه واحد” تأليف أحمد الملواني، إخراج معتز مدحت، دراما حركية ملك عادل، سلسبيل عادل، نيجار ياسر، منه محمود، ميار رجب، جودى وسام، ندى محمد.

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من الفنانه وفاء الحكيم،الكاتبة امل ممدوح، ا. محمود جمال،ومقرر اللجنة رجب احمد،والعرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم ضمن عروض إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبدالرحمن.

تمثيل معتز مدحت، أحمد كمال، اسراء عيسي، يوسف احمد الصغير، محمد علي الناغية، أحمد جمال هيندى، نادية علاء الدين ديدى، إيه أبو ضيف، سالمة رجب، محمود بدر، محمد الشبراوى، زياد أيمن، صافي جمال، بولا نبيل، محمد حسام، حازم الحجازي، محمد صديق، لينا خالد، محمد حسني، ميرنا عمرو، محمود مدحت

العرض دعايا محمد عطا، مهندس ديكور محمود صلاح، تنفيذ ملابس نورا فوزى، تصميم استعراضات شريف مبارك، إشعار طارق علي، تتفيذ موسيقي صاموئيل اثناسيوس، تأليف موسيقي والحان رفيق يوسف، إضاءة أحمد حلمي، مساعدين إخراج عبدالرحمن طه، حازم خطاب، مخرج منفذ بسمة الرودى، غريب محمد علي.