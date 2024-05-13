البهجة تكسو الإسماعيلية.. انطلاق مهرجان الربيع واختيار أميرة الفراولة

شهد ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم بشارع محمد علي، انطلاق مهرجان أعياد الربيع هذا العام.

تفاصيل الاحتفالات

وتضمن انطلاق الاحتفالات تنظيم عدد من الفعاليات الفنية، وأغاني لمحافظة الإسماعيلية والنادي الإسماعيلي في ذكرى الاحتفال بمرور ١٠٠ للنادي الإسماعيلي.



وكانت محافظة الإسماعيلية أعلنت جدول الاحتفالات بأعياد الربيع هذا العام، والذي ينطلق اليوم 12 مايو ويستمر لمدة 3 أيام في المدينة وعدد من المراكز المختلفة.

ومن أهم فقرات الاحتفال ديفلية عربات الزهور المُزينة بأشكال مختلفة من الجهات الحكومية وبالتعاون والتنسيق مع هيئة قناة السويس وجهاز التطوير والتجميل والتي تجوب شوارع محمد علي ومحور أم كلثوم، مرورا بمنطقة توقف المواطنين أمام ديوان محافظة الإسماعيلية.

وتتضمن الاحتفالات إقامة مهرجان أميرات الفراولة من براعم بنات الإسماعيلية الصغار على متن طفطف الإسماعيلية الشهير، وهي عادة سنوية حيث يتم اختيار أميرة الفراولة من البنات المشاركات في المهرجان.

فقرات فنية وترفيهية

ونظمت محافظة الإسماعيلية فقرات فنية وترفيهية مختلفة مصحوبة بفقرات العرائس الكارتونية؛ لرسم البهجة على الأطفال الصغار المشاركين في الاحتفالات والعديد من فقرات فرق الفنون الشعبية والتراثية.

كما تم الاستعانة ببعض الشباب المتطوعين لاستقبال زائري المحافظة بالورود والزهور بالمداخل الرئيسية للمحافظة خلال فترة احتفالات أعياد الربيع.

وشملت احتفالات الإسماعيلية بأعياد الربيع هذا العام والتي تنظمها إدارة السياحة بالمحافظة، فقرات فنية وسمسمية وتنورة والاحتفال بأميرات الفراولة ومعرض للزهور وكرنفال عرض للسيارات المزينة بالزهور بمشاركة جهات حكومية وخاصة تنطلق في تمام الساعة الخامسة عصرًا أمام مبنى المحافظة القديمة بشارع محمد على.