الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"صحة الدقهلية": انتهاء فعاليات الدورة التدريبية لمسئولى مكافحة الفيروسات الكبدية

جانب من التدريب
جانب من التدريب

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن انتهاء فعاليات الدورة التدريبية حول الفيروسات الكبدية وطرق انتقالها تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني، وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي والتى نظمتها إدارة مكافحة الفيروسات برئاسة الدكتورة ريهام الهراس.

وأوضح مكين، أن الدورة استمرت على مدار أسبوع وشارك بها نحو 60 متدربًا من  مسئولي مكافحة الفيروسات الكبدية بالمستشفيات والإدارات الصحية.

كما تضمنت الورشة التدريب على كل أعمال الإدارة بداية من مقدمة عن الفيروسات الكبدية وطرق انتقالها والخطة التطعيمية لفيروس الالتهاب الكبدي الفيروسي بي والفئات المستهدفة بالتطعيم وحماية الفرق الطبية من التعرض المهني للوخز، وكذلك برنامج تدريب المدربين لزيادة نشر الوعي على جميع الأصعدة.

ولفت وكيل الوزارة، إلى أن الدورة تأتى فى إطار استكمال خطة تدريب الإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية بالوزارة للعاملين بالمديريات لتحقيق استراتيجية الدولة المصرية لعام 2030 في القضاء على انتشار الفيروسات المنقولة عن طريق الدم. 

شريف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الفيروسات الكبدية مكافحة الفيروسات الكبدية

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