الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"من التثقيف إلى التطبيق".. استمرار فعاليات مبادرة برلمان جامعة المنصورة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

استمرت فعاليات مبادرة البرلمان الجامعي "من التثقيف إلى التطبيق" والذي ينظمه برلمان جامعة المنصورة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب إدارة النشاط الثقافي واتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر. 
وتقام فعالياته خلال الفترة من 9 إلى 15 مايو 2024، تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتورة شيماء عبدالوهاب، أستاذ مساعد بكلية التربية جامعة المنصورة منسق المبادرة، الدكتور محمد صبري سرايا، منسق الأنشطة الطلابية، الدكتور أماني الحديدي، مشرف برلمان جامعة المنصورة ومقرر المبادرة، أحمد العشري، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.
يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على تمكين الشباب وتطوير وبناء شخصياتهم، ودمجهم في مراكز اتخاذ القرار ورفع مهاراتهم من خلال احتكاكهم بالمجتمع للتعرف على قضاياه وطرح حلول لمشكلاته.

وعقدت ثالث ندوات المبادرة بعنوان "النظام العالمي" اللواء أركان حرب الدكتور مهندس حافظ محمود، مساعد وزيرالتجارة الأسبق بكلية العلوم - قاعة الدكتور أحمد أمين حمزة.

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مبادرة البرلمان الجامعي جامعة المنصورة المنصورة الإدارة العامة لرعاية الطلاب مصر

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