الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ أسوان تتابع أعمال تطوير وتجهيز حديقة الورد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أصدر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته للدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بالمرور على الأعمال الجارية داخل عدد من الحدائق العامة والمتنزهات للوقوف على معدلات الإنجاز بها باعتبارها المتنفس الحيوى لأهالى عروس المشاتى، ومن بينها حدائق الورد، والتى تشهد تكثيف الأعمال بها لتجهيزها ونهوها وافتتاحها قبل عيد الأضحى المبارك، فضلًا عن فريال والطابية، لتستكمل تباعًا بباقى الحدائق. 

جاء ذلك استكمالًا لمنظومة التطوير والتجميل من خلال الاهتمام برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات، وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة أشجار الظل لمواجهة المتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة. 

تطوير وتجميل بالشوارع والميادين داخل الأحياء 

من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد، بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان يتم بالتوازى مع بانوراما التطوير والتجميل بالشوارع والميادين داخل الأحياء والمناطق السكنية، الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، وتكثيف زراعة الأشجار، والحفاظ على المعمر منها سواء داخل الحدائق أو على جانبى الطرق. 

ولفتت إلى أنه من بين هذه المناطق كورنيش النيل والمسلة الناقصة، ويتم تنفيذ أعمال التسميد والمكافحة للأشجار المتواجدة بها، مع توفير مصادر الرى لتحقيق الاستدامة الكاملة لها. 

محافظ أسوان الحدائق تطوير الحدائق رفع كفاءة حديقة الورد

مواد متعلقة

متعاط للمخدرات.. تفاصيل القبض على قاتل زوجته ذبحًا شمال أسوان

الكشف الطبى على 39 ألف مريض عيون.. وتضامن أسوان: نوفر الدعم للنهوض بالأسر الأولى بالرعاية

تمهيدا لافتتاحه.. محافظ أسوان يتفقد مشروع محور بديل الخزان

لأول مرة.. "أوقاف أسوان" تعقد مجلس الحديث لقراءة الأربعين النووية (صور)

لأسباب غامضة.. زوج يذبح زوجته بسلاح أبيض فى أسوان

إصابة "سودانيين" بطلق ناري في أسوان

محافظ أسوان يوجه بإغلاق منافذ وأبواب مبنى أسفل كوبرى الشيخ عيسى

محافظ أسوان يوجه بتهيئة الأجواء للطلاب لأداء امتحانات نهاية العام

الأكثر قراءة

عاجل| مصدر مسئول: إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسئولية عدوانها على قطاع غزة

مصر ترد رسميًا على "مطالب إسرائيل بفتح معبر رفح"

عاجل.. ثالوث الفشل الاستخباراتى الإسرائيلى.. تقرير عبرى يفضح تل أبيب

ضبط أجنبى يتنمر على الفتيات فى الجيزة

"مفيش فرح الساعة 12".. ماذا قال دفاع سائق أوبر المتهم باغتصاب فتاة مدينة نصر؟

تهديد بإسقاط القيد وضياع المعاش.. أزمة تواجه محامي الإدارات القانونية| تفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟