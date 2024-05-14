نائب محافظ أسوان تتابع أعمال تطوير وتجهيز حديقة الورد

أصدر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته للدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بالمرور على الأعمال الجارية داخل عدد من الحدائق العامة والمتنزهات للوقوف على معدلات الإنجاز بها باعتبارها المتنفس الحيوى لأهالى عروس المشاتى، ومن بينها حدائق الورد، والتى تشهد تكثيف الأعمال بها لتجهيزها ونهوها وافتتاحها قبل عيد الأضحى المبارك، فضلًا عن فريال والطابية، لتستكمل تباعًا بباقى الحدائق.

جاء ذلك استكمالًا لمنظومة التطوير والتجميل من خلال الاهتمام برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات، وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة أشجار الظل لمواجهة المتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.

تطوير وتجميل بالشوارع والميادين داخل الأحياء

من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد، بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان يتم بالتوازى مع بانوراما التطوير والتجميل بالشوارع والميادين داخل الأحياء والمناطق السكنية، الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، وتكثيف زراعة الأشجار، والحفاظ على المعمر منها سواء داخل الحدائق أو على جانبى الطرق.

ولفتت إلى أنه من بين هذه المناطق كورنيش النيل والمسلة الناقصة، ويتم تنفيذ أعمال التسميد والمكافحة للأشجار المتواجدة بها، مع توفير مصادر الرى لتحقيق الاستدامة الكاملة لها.