الكشف الطبى على 39 ألف مريض عيون.. وتضامن أسوان: نوفر الدعم للنهوض بالأسر الأولى بالرعاية

أعلنت جمعية الأورمان أنه تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان بقيادة محمد يوسف، تمت أعمال الكشف الطبي على (39،241) مريض عيون ضمن المرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة أسوان منذ بداية عملها بالمحافظة حتى الآن من خلال تنظيم القوافل الطبية بالتعاون مع المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة.

جاء ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

توفير كل سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني

من جانبه أكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، توفير كل سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

بينما قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه جرى الكشف الطبي على عدد 39،241 مريض وإجراء عدد 9260 عملية جراحية تنوعت بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، فضلا عن تسليم عدد (4500) نظارة طبية.

وأشار إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة أسوان التي تقوم بتذليل كل العقبات أمام عمل الجمعية، مؤكدًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.

وأضاف أن جمعية الأورمان لها تدخلات عديدة للحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على أرض أسوان، منها توفير دعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وكذا توزيع المساعدات المباشرة من ألحفة وبطاطين ولحوم.