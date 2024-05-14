الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تمهيدا لافتتاحه.. محافظ أسوان يتفقد مشروع محور بديل الخزان

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية، بمشروع محور بديل خزان أسوان الحر على نهر النيل تمهيدًا للافتتاح الرسمى له فى منتصف العام الحالي، للوقوف ميدانيًا على معدلات الإنجاز ورفع الروح المعنوية للعاملين، حيث وصلت نسبة التنفيذ به إلى 97.2 %، وبتكلفة 1.9 مليار جنيه. 

 أعمال مشروع محور بديل خزان أسوان ملحمة وطنية

وعقب استماعه لشرح تفصيلى من المهندس عيد كرومر، رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى، أكد اللواء أشرف عطية أن ما يتم تنفيذه من أعمال بمشروع محور بديل خزان أسوان من خلال وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، يعتبر بكل المقاييس ملحمة وطنية عظيمة تضاف لسلسلة الإنجازات التى تشهدها الجمهورية الجديدة في كل قطاعات العمل العام، وهو الذي يتطلب منا جميعًا التلاحم والتكاتف، وبذل أقصى جهد لمواصلة تحقيق ذلك على الوجه الأكمل. 

وأوضح أنه بالتنسيق مع وزارة الرى بقيادة الدكتور هانى سويلم سيتم تطوير وتجميل المنطقة المحيطة أسفل الكوبرى، وهو الذى سيتكامل مع وضع اللمسات الجمالية فى كل مداخل ومخارج هذا المحور النموذجي، وزيادة المسطحات الخضراء، مع تنفيذ أعمال الهوية البصرية للمحافظة والجدرايات والإعلانات المضاءة بها، وكاميرات المراقبة وفقًا لرؤية وفكر راقى يساهم في تحويله إلى بانوراما حضارية ولوحة فنية تليق بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية. 

أشار المهندس عيد كرومر إلى أن محور بديل خزان أسوان على النيل يصل طوله إلى 5.4 كم، وبعرض 29 مترا، ويضم 3 حارات مرورية لكل اتجاه، ويتكون من 2 كوبرى ونفق تشمل كوبرى النيل بطول 2076 مترا، ونفق وكوبرى أسفل الطريق الصحراوى الغربى، وأعمال طرق بطول 3350 مترا. 

اختتم بأن المكونات الرئيسية للمشروع تشمل كوبرى أعلى نهر النيل يتكون من 14 محورا، وبطول 671 مترا، فضلًا عن أكبر فتحة ملاحية يتم تنفيذها لأول مرة فى مصر وتصل إلى 182 مترا، وسيساهم فى الربط بين إمتداد طريق أسوان / برانيس، والطريق الصحراوى الغربى القاهرة / أسوان، وكذا امتداد طريق أسوان / أبو سمبل البرى عابرًا نهر النيل.

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محافظ أسوان مشروع محور خزان أسوان الحر الافتتاح الرسمي منتصف العام الحالي

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