متعاط للمخدرات.. تفاصيل القبض على قاتل زوجته ذبحًا شمال أسوان

تمكن ضباط الشرطة بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، من القبض على الزوج قاتل زوجته بآلة حادة بقرية سبيل العرب، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الجريمة

وتبين بالتحريات الأولية، أن الزوج قتل زوجته وهو متعاطى للمخدرات، وذلك بعد نشوب عدة خلافات بينهم.

وتبين أن تسلسل الجريمة جاء كالتالى: عند دخول الزوج المنزل، صباح اليوم نشب بينه وبين زوجته مشادة كلامية ما أدى إلى استخراجه آلة حادة وذبح الزوجة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال.

وأجرت الجهات المعنية المعاينة الكاملة لمسرحية الجريمة، وتم إيداع الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة حتى انتهاء التحقيقات وثبوت أركان الجريمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

ولقيت سيدة مصرعها ذبحًا على يد زوجها، صباح اليوم الثلاثاء، فى إحدى قرى مركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وما زالت الأسباب غامضة حتى الآن، وتوجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة لاتخاذ اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بوجود جثة لسيدة لفظت أنفاسها الأخيرة ذبحًا فى إحدى المنازل بقرية سبيل العرب التابعة لدائرة المركز.

وتوجه رجال الشرطة إلى مسرح الجريمة لمعاينة الجثة والتحرى حول أسبابها.

وتبين بالتحريات الأولية أن الجثة لسيدة تدعى "أمانى. م إ"، 26 سنة، ولفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة لذبحها بسلاح أبيض على يد زوجها، وما زالت الأسباب غامضة حتى الآن ولم يتبين السبب الحقيقي وراء الواقعة.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة نظرًا لوجود شبهة جنائية، وسيتم عرضها على الطبيب الشرعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.