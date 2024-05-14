الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يشهد فعاليات الاجتماع الأول للجنة الإدارة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، فعاليات الاجتماع الأول للجنة الإدارة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية، والتى تقرر تشكيلها  في إطار مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر"، في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك بحضور الدكتور محمد أحمد على المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع المناخ، والدكتور يسري الكومي خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد واللواء الدكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، والمهندس حسام حفني مدير مركز شبكات المرافق gis، وسفير المناخ بالمحافظة ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح.

ملف المناخ والحفاظ على البيئة 


وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، باهتمام ودعم القيادة السياسية وتضافر جهود أجهزة الدولة في التعامل مع ملف المناخ والحفاظ على البيئة خاصة مع ما نشاهده من تغيرات مناخية مع تأكيد تضافر الجهود، وتنسيق الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في ظل دعم ورعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التغيرات المناخية.


وأكد محافظ مطروح، أهمية تعزيز التفاعل والتواصل بين المشاركين وتبادل الخبرات والآراء حول طرق تعزيز التكيف مع تغير المناخ  الذى يزداد أثره يوما بعد يوم وما يثيره من قلق على كافة دول العالم، مع بحث كيفية التعامل لتقليل أثر هذا التغير على حياتنا حفاظًا على الموارد والإمكانيات المتاحة لنا وللأجيال القادمة، مشيرًا إلى معظم محافظة مطروح تقع في المنطقة الجافة، حيث تتساقط الأمطار خلال الشتاء على المنطقة الساحلية فقط، حيث يندر المطر مع اعتماد معظم سكان محافظة مطروح في الحصول على سبل العيش اليومية فى حياتهم الصحراوية من موارد المياه والأرض والتربة وغيرها.


وأوضح أن محافظة مطروح أكثر تأثرًا بظاهرة التصحر، بالإضافة إلى الرعي الجائر المصاحب لقلة الأمطار فى السنوات الأخيرة، والذى أدى إلى تأثر الثروة النباتية والحيوانية، وما ينتج عنه من مشكلات فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها بالإضافة إلى ما يوجده من تحد بين متطلبات التنمية من ناحية، وضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي والإتزان البيئى من ناحية أخرى.

وأكد أهمية المناقشات وطرح الرؤى مع الوضع في الاعتبار الطبيعة الجغرافية والبيئية لمحافظة مطروح وطبيعة المستجدات التنموية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وكافة التحديات فى الاعتبار، وبما يتواكب أيضا مع المشروعات التنموية المستقبلية بمطروح، مشيرا إلى اهتمام المحافظة الكبير بملف التغيرات المناخية، بالتعاون مع الوزارات والجهات البحثية والعلمية ومنها عمل السنة لحماية الشواطئ وكذلك إقامة عدد من السدود وغيرها من جهود الحفاظ على البيئة.

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منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل محافظ مطروح الاجتماع الأول للجنة الإدارة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية مطروح الطبيعة الجغرافية

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