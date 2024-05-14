الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس "مطروح الأزهرية" يستقبل مدير الهيئة القومية لتعليم الكبار

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الثلاثاء، عادل مسلم، مدير عام الهيئة القومية لتعليم الكبار بالمحافظة، لمناقشة خطة المنطقة لبدء دورة يوليو 2024 لمحو الأمية بقرى ومدن المحافظة.

حضر اللقاء فضيلة الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة، ومدير إدارة شئون القرآن، فضيلة الدكتور صابر الشرقاوي. 

خطة المنطقة الأزهرية

 ورحب رئيس المنطقة بمدير الهيئة العامة، وتم مناقشة خطة المنطقة الأزهرية، والمقار  التي سيتم العمل بها، وتوزيع الأعمال، استعدادًا لدورة يوليو القادم، مؤكدًا استعداد المنطقة الكامل لدعم التطوير ونشر  العلم والقضاء على الأميه، وخدمة أهالي المحافظة.

محو الأمية

من جانبه، وجه عادل مسلم، مدير عام الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، ومنسقي المشروع، لجهودهم المبذولة وتعاونهم المثمر، والتي أثمرت عن تميز  محافظة مطروح ضمن المحافظات الأعلى فى معدل التغير في مستوى محو الأمية.

1000241940
1000241940
1000241938
1000241938
رئيس منطقة مطروح الأزهرية الهيئة القومية لتعليم الكبار مناقشة خطة المنطقة دورة يوليو 2024 لمحو الأمية مطروح

مواد متعلقة

محافظ مطروح: تقديم الدعم لتحقيق الهدف الإنسانىئ والاجتماعى فى خدمة المجتمع المحلى

الأكثر قراءة

كواليس أزمة انضمام عمر مرموش إلى المنتخب استعدادًا لـ"تصفيات المونديال"

محامى ضحية عصام صاصا: مستعد لإقناع أهالى "أحمد" بقبول 100 جمل أو 1000 دينار ذهب

شهادات مزورة.. "الأموال العامة" تداهم كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية

البقيع الأصغر.. مشاريع تطوير شاملة تضفي رونقًا جديدًا على أضرحة آل البيت

هل يخون محمد الشناوى الأهلى فى «أم المعارك» انتصارًا لأنانيته؟

الرئيس الأمريكى فى ورطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية