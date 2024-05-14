رئيس "مطروح الأزهرية" يستقبل مدير الهيئة القومية لتعليم الكبار

استقبل فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الثلاثاء، عادل مسلم، مدير عام الهيئة القومية لتعليم الكبار بالمحافظة، لمناقشة خطة المنطقة لبدء دورة يوليو 2024 لمحو الأمية بقرى ومدن المحافظة.

حضر اللقاء فضيلة الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة، ومدير إدارة شئون القرآن، فضيلة الدكتور صابر الشرقاوي.

خطة المنطقة الأزهرية

ورحب رئيس المنطقة بمدير الهيئة العامة، وتم مناقشة خطة المنطقة الأزهرية، والمقار التي سيتم العمل بها، وتوزيع الأعمال، استعدادًا لدورة يوليو القادم، مؤكدًا استعداد المنطقة الكامل لدعم التطوير ونشر العلم والقضاء على الأميه، وخدمة أهالي المحافظة.

محو الأمية

من جانبه، وجه عادل مسلم، مدير عام الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، ومنسقي المشروع، لجهودهم المبذولة وتعاونهم المثمر، والتي أثمرت عن تميز محافظة مطروح ضمن المحافظات الأعلى فى معدل التغير في مستوى محو الأمية.

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