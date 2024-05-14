الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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افتتاح عيادة الاكتشاف المبكر لأورام الأطفال وسرطان الدم بمستشفى مصر الحرة بالمنيا

افتتاح عياد الأكتشاف
افتتاح عياد الأكتشاف المبكر لأورام الأطفال بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا ، عن افتتاح عيادة الاكتشاف المبكر لأورام الأطفال وسرطان الدم بمستشفي مصر الحرة بالطريق الزراعي علي مدار 4 أيام أسبوعيًا لتوفير خدمة طبية متميزة ورفع العبء عن المواطنين. 

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة أنه في إطار جهود مديرية الصحة بالمنيا لرفع العبء عن المواطنين وتوفير خدمات طبية متميزة وتسهيل وصول الخدمات الصحية للمرضى تم افتتاح عيادة الاكتشاف المبكر لأورام الأطفال وسرطان الدم بمستشفى مصر الحرة وذلك أيام (الاحد – الثلاثاء – الأربعاء – الخميس) من كل أسبوع، وذلك تحت إشراف الدكتور حسين عبدالقادر منصور استشارى أول علاج أورام الأطفال، وذلك بمستشفى مصر الحرة: طريق مصر أسوان الزراعى أمام كوبرى المنصورة القديم.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن افتتاح هذه العيادة ياتي في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وتحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتوفير كل الخدمات الصحية للمواطنين وتسهيل حصول المواطنين علي هذه الخدمات وتخفيف الأعباء المادية عليهم.

وقال وكيل وزارة الصحة إن أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى مطاي بلغت 62%؛ مستشفى بنى مزار المركزي بنسبة تنفيذ 62%، وبمستشفى العدوة بلغت نسبة التنفيذ 90% ضمن مبادرة حياة كريمة ؛ واستمرار اعمال الانشاء لمستشفى مغاغة بنسبة تنفيذ 52% واستمرار أعمال الإنشاء لمستشفى أبوقرقاص بنسبة تنفيذ 49%، مشيرًا إلى استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شامل لعدد 8 مستشفيات صدر وحميات بمدن المحافظة واستمرار أعمال التطوير لعدد 113 وحدة صحية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأوضحت الدكتورة مروة محمد إسماعيل، مدير إدرة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة أنه تم استلام 41 وحدة صحية بعد الانتهاء من اعمال رفع الكفاءة، وجار استلام 8 وحدات صحية رفع كفاءة، بالإضافة إلى استمرار اعمال التطوير ورفع الكفاءة لعدد 113 وحدة صحية بقرى المحافظة. 

وأضافت أنه يتم عمل تطوير ورفع كفاءة شامل لعدد 8 مستشفيات صدر وحميات، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى حميات بنى مزار 90%؛ حميات دير مواس 95%؛ حميات سمالوط 95%؛ حميات ملوى 95%؛ حميات مغاغة 95%؛ حميات العدوة 95%؛ صدر ملوى بنسبة تنفيذ 95%.

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صحة المنيا عيادة الأكتشاف المبكر أورام الأطفال وسرطان الدم مستشفي مصر الحرة الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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