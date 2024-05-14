الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

طرح فيلم "بنقدر ظروفك" بجميع السينمات.. تعرف على الموعد

فيلم بنقدر ظروفك
فيلم بنقدر ظروفك

أعلنت شركة "كولومبيا" للإنتاج الفني عن طرح فيلم "بنقدر ظروفك" بجميع السينمات في الخارج يوم ٢٣ مايو، وذلك بعد يوم واحد من طرحه بدور العرض السينمائية في مصر، ويطرح الفيلم بجميع السينمات المصرية يوم ٢٢ مايو.

فيلم "بنقدر ظروفك" يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبوليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

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قصة فيلم "بنقدر ظروفك"

وتدور قصة الفيلم حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذين يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الآيس كريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟

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