باحث: العالم كله ضد الهجوم على رفح.. ونتنياهو لن يصمد طويلًا

قال الدكتور سمير التقي، الباحث بمعهد الشرق الأوسط للدراسات، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يأخذ إسرائيل رهينة ويريد أن يأخذ الشعب الفلسطيني والعالم وأمريكا كرهينة.

وأضاف التقي، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو أمامه الآن ضغط عربي وموقف جاد من الدول العربية بالتوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بصياغة مخرج بعيد الأمد للقضية الفلسطينية، ووضع قطار الحل طويل الأمد في الأقليم على السكة الصحيحة ونتنياهو يهدد بإفشال ذلك.

وتابع: "نتنياهو لن يستطيع الصمود طويلًا أمام تلك الخيارات وانفجار الوزراء الإسرائيليين بتلك التصريحات المنفلتة يدل على مستوى انهيار الأجندة، التي جاء على أساسها نتنياهو إلى الحكم".

كما أشار إلى أن العالم كله ضد هجوم إسرائيل على رفح الفلسطينية، موضحًا أن نتنياهو قد يحاول تنفيذ عمليات شكلية لمحاولة البقاء، لكن حتى الآن المعطيات العسكرية لا تدل على أن الجيش يستجيب لوضع القطع العسكرية اللازمة لاكتساح رفح، والتي تتطلب أكثر من 3 ألوية جاهزة وهذا لم يحدث حتى الآن.