الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصدر إسرائيلي: مؤشرات قوية على تقدم المفاوضات مع حماس

حماس
حماس

قال مصدر إسرائيلي لشبكة إن بي سي، اليوم الأربعاء، إن هناك مؤشرات قوية على تقدم المفاوضات في صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

على صعيد متصل،  يرى عدد من المحللين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أن إتمام الصفقة سيتطلب من إسرائيل تقديم تنازلات كبيرة، وهو الأمر الذي سينعكس على الحكومة، في ظل تهديد عدد من الوزراء رفضهم ذلك، كما سيتوجب على نتنياهو الحسم من أجل إبرام الصفقة أو رفضها.

txt

البيت الأبيض يُشير إلى صفقة تبادل جديدة للمحتجزين بين "حماس" والاحتلال

وكتب المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" العبرية، عاموس هارئيل، اليوم الأربعاء، أن "الائتلاف بشكله الحالي لن يصمد أمام صفقة جديدة مع حركة حماس، وأن نتنياهو يقترب من نقطة سيتوجب عليه فيها الحسم بشأن التوجه إلى صفقة ستكلّف تنازلات كبيرة، وقد يرى فيها جمهور إسرائيلي واسع انتصارًا لحماس، أو سيرفض الصفقة كما يطلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش وعدد من الوزراء من حزب الليكود".

فيما أكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن وفدًا من حركة حماس وصل القاهرة اليوم الأربعاء، ومن المقرر عقد اجتماع مع المسئولين الأمنيين في مصر، لمناقشة الهدنة الجديدة، وهو اتفاق من 3 مراحل سيتم خلالها إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حماس في غزة مقابل عدد غير محدد من السجناء الأسرى الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.

حماس إسرائيل مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

برعاية مصرية.. تفاصيل الصفقة الجديدة بين حماس وإسرائيل لإنهاء الحرب فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين