مصدر إسرائيلي: مؤشرات قوية على تقدم المفاوضات مع حماس

قال مصدر إسرائيلي لشبكة إن بي سي، اليوم الأربعاء، إن هناك مؤشرات قوية على تقدم المفاوضات في صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

على صعيد متصل، يرى عدد من المحللين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أن إتمام الصفقة سيتطلب من إسرائيل تقديم تنازلات كبيرة، وهو الأمر الذي سينعكس على الحكومة، في ظل تهديد عدد من الوزراء رفضهم ذلك، كما سيتوجب على نتنياهو الحسم من أجل إبرام الصفقة أو رفضها.

وكتب المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" العبرية، عاموس هارئيل، اليوم الأربعاء، أن "الائتلاف بشكله الحالي لن يصمد أمام صفقة جديدة مع حركة حماس، وأن نتنياهو يقترب من نقطة سيتوجب عليه فيها الحسم بشأن التوجه إلى صفقة ستكلّف تنازلات كبيرة، وقد يرى فيها جمهور إسرائيلي واسع انتصارًا لحماس، أو سيرفض الصفقة كما يطلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش وعدد من الوزراء من حزب الليكود".

فيما أكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن وفدًا من حركة حماس وصل القاهرة اليوم الأربعاء، ومن المقرر عقد اجتماع مع المسئولين الأمنيين في مصر، لمناقشة الهدنة الجديدة، وهو اتفاق من 3 مراحل سيتم خلالها إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حماس في غزة مقابل عدد غير محدد من السجناء الأسرى الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.