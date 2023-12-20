ملامح صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين حماس وإسرائيل

تحدث د.أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، عن الهدنة المحتملة وصفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، مشيرًا إلى أن المقاومة قدمت كشفًا يضم 400 اسم تريد إدخالهم ضمن هذه الصفقة.

أضاف الرقب في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc":"جزء كبير من تلك الأسماء قيادات الفصائل الفلسطينية دون استثناء، وعلى رأسهم على سبيل المثال من حركة فتح مروان البرغوثي".

أشار إلى أن هذا الكشف الذي تم تقديمه إلى الجانبين المصري القطري لإيصاله إلى الجانب الإسرائيلي لإعطاء موافقة عليه، مشيرًا إلى أن عددًا منهم مدانون بقتل إسرائيليين والاحتلال الإسرائيلي يؤكد أنه لن يطلق سراح كل من أدين بقتل الإسرائيليين.

وتابع "الحديث الآن عن صفقة تشمل 40 أسيرًا إسرائيليًا من المدنيين وليس الجنود الذين يُقدر عددهم بـ90 عسكريًا مقابل 400 فلسطيني" مشيرًا إلى أن الاحتلال كان يريد أن تتم صفقة كاملة لكن المقاومة لها شرط وهو الذهاب إلى مشروع سياسي.