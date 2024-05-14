الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فلسطين: التصعيد الإسرائيلى فى رفح خطأ كبير.. والإدارة الأمريكية تتحمل المسئولية

نبيل أبو ردينة
نبيل أبو ردينة

حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، اليوم الثلاثاء، من التداعيات الخطيرة للعدوان الاسرائيلي على  الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا أن الاصرار على اجتياح رفح سيكون خطأ كبيرًا ستتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية عنه، لأنها الوحيدة القادرة على وقفه.

وحمل أبوردينة في كلمه له اليوم، الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه التداعيات الخطيرة والتي سيكون لها تأثير على المنطقة والعالم أجمع، وذلك لتقاعسها عن التدخل بالشكل المطلوب لإلزام حكومة الاحتلال على وقف اجتياح مدينة رفح، وتهجير المواطنين منها.

txt

"إكسترا نيوز": القسام تقصف جنود إسرائيليين بمحيط معبر رفح الفلسطيني

وأضاف أبوردينة أنه لولا قيام الإدارة الأمريكية بتوفر الدعم المالي والعسكري للاحتلال، ومنع إدانته في المحافل الدولية، لما تجرأ على الاستمرار في الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية على أن استمرار العدوان المدعوم أمريكيا سيؤدي إلى ارتكاب المزيد من المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتعريضهم لنكبة جديدة، وهو ما لن نقبله، ولن نسمح بتكرار ما حدث في 1948 و1967.

الرئاسة الفلسطينية سيطرة الاحتلال علي المعابر ومعبر رفح جرائم حرب يعاقب عليها القانون

ولفت أبوردينة إلي أن استمرار سلطات الاحتلال بالسيطرة على المعابر، خاصة معبر رفح البري، ومنع تدفق المساعدات وخروج المرضى والمصابين للعلاج، هي جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي وانتهاك خطير لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد متحدث الرئاسة الفلسطينية ضرورة تحرك الإدارة الأمريكية، وعدم الاكتفاء بالبيانات والإدانات، والعمل على وقف العدوان فورًا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ووقف تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة من مدينة رفح.

وجدد أبوردينة التأكيد على أن السلام والأمن في المنطقة بأسرها لن يتما دون حل عادل للقضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.

الرئاسة الفلسطينية الشعب الفلسطيني قطاع غزة اجتياح رفح حكومة الاحتلال

مواد متعلقة

مصر فى عيون العالم.. صحف دولية ترصد دور القاهرة فى دعم المنطقة

باحث لـ"الدستور": انضمام مصر لدعوي جنوب إفريقيا ضد إسرائيل سيضيف زخما للقضية

"الإسلامية المسيحية لنصرة القدس": الشعب الفلسطينى صامد فى مواجهة الاحتلال

محمد أبو سمره: مصر تتصدى لمخطط العدو بفرض التهجير القسري على شعبنا بغزة

خبراء فلسطينيون لـ"الدستور": انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا يؤكد دعمها المطلق لشعبنا

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

العشائر الفلسطينية: ملاحقة مصر لإسرائيل أمام العدل الدولية "خطوة بالغة الأهمية"

للمرة الثانية خلال ساعات.. "سرايا القدس" تعلن قصف جنود وآليات الاحتلال بحي الزيتون

الأكثر قراءة

عاجل| كواليس أزمة انضمام عمر مرموش إلى المنتخب استعدادًا لـ"تصفيات المونديال"

مش هتلمسني غير لو موتني.. قرارات عاجلة في قضية "فتاة أوبر" الجديدة

شهادة مايكل كوهين بشأن علاقة ترامب بممثلة إباحية تفجر مفاجآت جديدة (القصة الكاملة)

تنفيذ مشاريع سيارات عالمية جديدة فى مصر.. "جنرال موتورز" تكشف التفاصيل

محامى ضحية عصام صاصا: مستعد لإقناع أهالى "أحمد" بقبول 100 جمل أو 1000 دينار ذهب

شوبير يكشف حقيقة تدخل أبو ريدة ولقجع فى أزمة الشحات والشيبى «فيديو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية