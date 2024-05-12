للمرة الثانية خلال ساعات.. "سرايا القدس" تعلن قصف جنود وآليات الاحتلال بحي الزيتون

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأحد، قصف جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي جنوب حي الزيتون بقطاع غزة.

وقالت سرايا القدس: "قصفنا بقذائف الهاون جنود وآليات العدو المتوغلة جنوب حي الزيتون بغزة".

وأضافت سرايا القدس أنها قصفت أيضا بقذائف الهاون وصواريخ 107 جنود وآليات العدو بمحيط مسجد حسن البنا ومحيط جامعة غزة جنوب حي الزيتون.

"سرايا القدس" تعلن استهداف جنود وآليات الاحتلال فى رفح بالهاون

يأتي هذا عقب ساعات قليلة، من إعلان سرايا القدس استهداف مقرات وجنود الاحتلال بمدينة رفح جنوب قطاع غز بالتعاون مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

قالت سرايا القدس: "في عملية مشتركة مع كتائب القسام الجناح العسكري حركة حماس، قصفنا بقذائف الهاون جنود وآليات العدو المتوغلة شرق رفح.

وأضافت سرايا القدس أنها قصفت برشقة صاروخية من نوع "107" جنود وآليات العدو الإسرائيلي في محيط المطار شرق مدينة رفح.

وسبق، وأفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن هناك قصفا مدفعيا وجويا إسرائيليا على مناطق متفرقة من رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية " بنبأ عاجل لها.