"سرايا القدس" تعلن استهداف جنود وآليات الاحتلال فى رفح بالهاون

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأحد، استهداف جنود وآليات للاحتلال شرق مدينة رفح.

وقالت سرايا القدس: "في عملية مشتركة مع كتائب القسام الجناح العسكري حركة حماس، قصفنا بقذائف الهاون جنود وآليات العدو المتوغلة شرق رفح".

وتابعت: "قصفنا بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل جنود وآليات العدو المتقدمة في حي الشوكة شرق رفح".

وأضافت سرايا القدس أنها قصفت برشقة صاروخية من نوع "107" جنود وآليات العدو الإسرائيلي في محيط المطار شرق مدينة رفح.

قصف مدفعي وجوي إسرائيلي على مناطق متفرقة من رفح الفلسطيني

وسبق، وأفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن هناك قصفا مدفعيا وجويا إسرائيليا على مناطق متفرقة من رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية " بنبأ عاجل لها.