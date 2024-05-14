محمد أبو سمره: مصر تتصدى لمخطط العدو بفرض التهجير القسري على شعبنا بغزة

علق القيادي والمفكر الفلسطيني ورئيس تيار الاستقلال الدكتور محمد أبو سمره علي الدعم المصري تجاه القضية الفلسطينية،قائلا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"،: مصر الحبيبة العزيزة دوما في قلوبنا، وفي قلب فلسطينى، مؤكدا أن كافة مواقف القيادة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، هي مواقف حكيمة وشجاعة وجريئة وأصيلة وثابتة.

أبو سمرة: مصر الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية

وتابع: "نحن في فلسطين ننظر إلى مواقف الرئيس السيسي، ليس بوصفه رئيسا لمصر فقط، وإنما أيضا بوصفه قائدا وزعيما وبطلا عربيا وقوميا ووطنيا، ونعتز بحجم التنسيق والتشاور والتعاون بين القيادتين الفلسطينية والمصرية على مستوى الرئاسة والحكومة وعلى كافة المستويات الرسمية، وكذلك بين الأجهزة السيادية المعنية وكافة الفصائل والقوى والتيارات والشخصيات الفلسطينية الاعتبارية.

وأكد “أبو سمره” أن مصر هي الشقيقة الكبرى والداعم الأكبر للقيادة والسلطة الوطنية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، وهي السند الرئيسى لنا في صراعنا التاريخي المصيري مع العدو الصهيوني المجرم.

واستطرد ": مصر الحبيبة هي من تقف بكل ثبات وقوة وصلابة وشجاعة وأصالة ووعي والتزام إلى جانب القيادة الفلسطينية، من أجل التصدي لكافة المؤامرات الصهيونية التي تستهدف الوجود الفلسطيني التاريخي، وتستهدف أيضًا المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتتصدي بمنتهى الصلابة والبسالة والقوة لكافة محاولات العدو الصهيوني بفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك، وتدعم كافة جهود القيادة الفلسطينية من أجل نيل الحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفي نفس الوقت تعمل على تعزيز صمود ورباط الفلسطينيين في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة في مواجهة التغوُّل والإجرام الصهيوني والتمييز العنصري، وتتصدى لكافة مخططات العدو بفرض التهجير القسري على شعبنا في قطاع غزة والقدس والضفة.

وأوضح “أبو سمره” أن مصر تعمل بكافة السبل والوسائل وبكل ما أوتيت من قوة ووسائل وأدوات ضغط وتأثير دولي وإقليمي من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني المتواصل في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، ووقف الحرب والعدوان الصهيوني الاجرامي المتواصل ضد القطاع المحاصر للشهر الثامن على التوالي، وتضغط من أجل التوصل إلى هدنة دائمة ووقف لإطلاق النار.

وأكد القيادي الفلسطيني أن مصر تبذل أيضا جهودها وبشكل متواصل بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية من أجل فك الحصار الصهيوني الظالم المتواصل لقطاع غزة منذ أكثر من عشرين عامًا، وتعمل من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني المظلوم، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة والجليلة والمتواصلة التي بذلتها ومازالت تبذلها الشقيقة الكبرى مصر من أجل انهاء حالة الانقسام الفلسطيني المخزية، وتحقيق المصالحة الوطنية وتكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية.