الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

العشائر الفلسطينية: ملاحقة مصر لإسرائيل أمام العدل الدولية "خطوة بالغة الأهمية"

عاكف المصري
عاكف المصري

ثمنت الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية إعلان  مصر اعتزامها الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

واعتبر عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا للعشائر، أن هذه الخطوة بالغة الأهمية  لما تمثله جمهورية مصر العربية من ثقل سياسي ودبلوماسي.

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قيادى بحزب المؤتمر: دعم مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل خطوة جرئية

وأضاف “المصري” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"،  يأتي هذا الاعلان بعد الإصرار والتعنت لحكومة إسرائيل المتطرفة في استمرار ارتكاب جرائم الحرب المتواصلة ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، وبعد احتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني وخنق قطاع غزة وهو يعتبر تأكيدًا على جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني وهي الجريمة التي حاول الاحتلال التملص منها أمام محكمة العدل الدولية والآن يؤكد على ممارستها على مرأى ومسمع العالم بأكمله.

ودعا مفوض عام العشائر الفلسطينية كافة الدول العربية لاتخاذ نفس الموقف رسميا وبشكل جماعى بالانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ووقف كل أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي.

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أسامة كمال: مصر تتحرك فى اتجاه واضح وإسرائيل "مقهورة" من موقف القاهرة

"الخارجية" تكشف سبب إعلان مصر التدخل لدعم جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

وكشف السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، سبب إعلان مصر اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال السفير أحمد أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تفاقم الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين أدى إلى تدخل مصر لدعم دعوى جنوب إفريقيا".

أضاف: "التقدم بإعلان مصر التدخل في دعوى جنوب إفريقيا يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".

وشدد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على أنه لا بد من ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة والتوقف عن سياسات التجويع.

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