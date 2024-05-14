"الإسلامية المسيحية لنصرة القدس": الشعب الفلسطينى صامد فى مواجهة الاحتلال

أعلنت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الثلاثاء، عن إصرار الشعب الفلسطيني على الصمود في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على المواطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، اليوم، بمناسبة الذكرى الـ76 للنكبة، إن التاريخ يعيد نفسه مجددًا وإن تداعيات نكبة العام 1948 ما زالت حاضرة في الحالة الفلسطينية بصورة أكبر وأشد عما كانت عليه قبل 76 عامًا، وأن شعبنا ما زال يواجه حرب الإبادة التي تستهدف وجوده على أرضه في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأكدت الإسلامية المسيحية لنصرة القدس أن الشعب الفلسطيني رغم ما يمر به من قتل وتدمير يحيي هذه الذكرى وهو أقوى إرادة على التمسك بحقوقه الوطنية، وأشد عزمًا وإصرارًا على المقاومة والدفاع عن أرضه ووجوده في وجه آلة الحرب الإسرائيلية التي تستهدف تصفية قضيته والقضاء عليه.

الإسلامية المسيحية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته ضد الاحتلال

وأضافت الإسلامية المسيحية أن الشعب الفلسطيني استطاع بصموده كسر إرادة الاحتلال وتقويض روايته وتعريته أمام العالم، والانتصار للرواية الفلسطينية كرواية تستند إلى الحق التاريخي في أرض فلسطين.

ودعت الإسلامية المسيحية المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته في وقف المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، واتخاذ تدابير فعالة لوقف الحرب وإنهاء الاحتلال.

وسبق، واعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جيك ساليفان، أن تنفيذ إسرائيل أي عملية عسكرية كبيرة في رفح هو خطأ من شأنه أن يعرض الكثير من المدنيين للخطر دون تحقيق مكاسب واضحة.

وقال ساليفان، في تصريح للصحفيين، أمس الإثنين: أي عملية عسكرية كبيرة تنفذها إسرائيل في رفح ستكون خطأ من شأنه أن يعرض أعدادًا كبيرة من المدنيين للخطر دون تحقيق مكاسب استراتيجية واضحة.