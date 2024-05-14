مصر في عيون العالم.. صحف دولية ترصد دور القاهرة في دعم المنطقة

ركزت الصحف الدولية والعربية على الأخبار المتعلقة بـمصر بشكل كبير في الأيام الماضية، حيث كانت هناك تغطية خبرية واسعة لتطورات الوضع في غزة خاصة بعد وصول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث رصدت الصحف الدولية ردود الفعل المصرية على التصعيد الإسرائيلي، بالإضافة إلى تطورات المفاوضات لوقف إطلاق النار، ورفض مصر التعاون مع إسرائيل في إدخال المساعدات بعد الخطوات التصعيدية التي اتخذتها، وأيضا تهديد مصر بإلغاء اتفاقيات السلام مع إسرائيل.

صحيفة "turkiyegazetesi " التركية

ونشرت الصحيفة التركية مقالا بعنوان “هدف إسرائيل التالي بعد رفح هو مصر!”، وركز المقال على الخطوات التصعيدية التي تتخذها إسرائيل مؤخرا في رفح وإصرار حكومة نتنياهو على الاجتياح البري لرفح التي تضم حوالي مليون ونصف فلسطيني بالرغم من رفض وتحذير عدد كبير من المجتمع الدولي، وتحذيرات مصر المستمرة من تلك الخطوة.

وكالة "بلومبرج"

نشرت وكالة بلومبرج الأمريكية تقريرا بعنوان "التضخم في مصر يتباطأ مرة أخرى مع تخفيف أزمة العملة الأجنبية"، ذكرت فيه أن معدل التضخم في مصر تباطأ في أبريل للشهر الثاني على التوالي، حيث بدا أن توافر النقد الأجنبي بشكل أكبر بعد تعويم العملة في الأونة الأخيرة أدى إلى تخفيف بعض ضغوط الأسعار بالنسبة لأكبر عدد من السكان في الشرق الأوسط.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ارتفعت بنسبة 5.32 ٪ سنوايا مقارنة بـ 3.33 ٪ في مارس. وارتفعت الأسعار بنسبة 1.1 %على أساس شهري، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة 5.40 %على أساس سنوي، مقابل 45 %في مارس، وانخفضت بنسبة 9.0 ٪على أساس شهري في أبريل.

صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية:

ومن الصحف العربية، تطرق وزير الإعلام السوداني السابق، فيصل محمد صالح، في مقالة له بصحيفة الشرق الأوسط السعودية تحت عنوان “ميثاق القاهرة... على خطى ”تقدم"، إلى الميثاق الذي وقعت عليه في القاهرة قبل أيام، مجموعات سياسية متحالفة ومتقاربة مع الحكومة السودانية، وجدت أنها قد سارت على خطى تنسيقية القوى الديمقراطية مع الحكومة السودانية.

ورأى الكاتب أنه لو كان مكان هذه القوى في كتلة "تقدم" السودانية لتعامل مع الميثاق بشكل موضوعي ولرحب بنقاط الاتفاق وناقش نقاط الخلاف حوله.

ووفقا للكاتب، فإن التحالف الجديد القديم في السودان يسير على خطى "تقدم" وأنه "انقلب على كل الادعاءات السابقة التي واجه بها تحركات القوى المدنية المعارضة للحرب واعترف عملًيا باستحالة عقد المؤتمر داخل السودان، فعقده في الخارج، كما رأي أيضا أنه على المستوى الموضوعي، حملت الوثيقة كثيًرا من النقاط المتشابهة والمتفقة مع طرح القوى المدنية بشكل عام".

صحيفة "الشروق" التونسية

تناول الكاتب التونسي ناجح بن جدو في مقالة له بالصحيفة تحت عنوان "تهديد مصري قوي للصهاينة بعد فشل المفاوضات.. كامب ديفيد في مهب الريح؟"، تصريحات وتهديدات مصر الأخيرة بقطع اتفاقيات السلام مع إسرائيل بب حرب غزة.

وناقش بن جدو مسألة مستقبل وضع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979 في ظل التوترات الحاصلة في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب على وقع العمليات الجارية في غزة ومدينة رفح جنوب القطاع.

ورأى الكاتب أن هذه التحركات تهدد بالفعل اتفاقية السلام بين البلدين، مشيًرا إلى أن التطورات في رفح مستقبلا قد تزيد من التوترات في علاقات الجانبين.