الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى القديس ميشيل جاريكويت الكاهن

تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر ذكرى القديس ميشيل جاريكويت الكاهن، مؤسس جمعية الكهنة التبشيريين لقلب يسوع الأقدس، ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقا الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، والذي قال إنه ولد في 15 أبريل 1797م، في إيباري، قرية صغيرة في الجانب الفرنسي من إقليم الباسك، على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود الإسبانية.

أبرز المعلومات عن القديس ميشيل جاريكويت