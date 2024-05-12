الأنبا بضابا يترأس طقس ترقية القمص يسطس

ترأس الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي وتوابعها صلاة القداس الإلهي من كنيسة القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين - بهجورة.

وشارك في صلاة القداس لفيف من أباء كهنة إيبارشية دشنا وأباء كهنة الكنيسة.

وعقب صلاة الصلح قام نيافته بترقية القس يسطس كاهن الكنيسة إلى رتبة القمصية.

وقد توافد المهنئون صباح الأحد الماضي، على دير الأنبا بضابا وابن خالته الأنبا أندراوس للراهبات بنجع حمادي بمطرانية الأقـباط الأرثوذكس بنجع حمادي.

واستقبل الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي وتوابعها، اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ومدير أمن قنا وعددًا من وكلاء الوزارات وعددًا من قيادات الجيش والشرطة، والعديد من وفود أعضاء مجلس النواب والشورى، وأعضاء بيت العائلة المصرية وأعضاء الأحزاب السياسية ورجال الدين الإسلامي والهيئات والمؤسسات والشخصيات العامة الذين جاءوا إلى الدير لتقديم التهنئة له بمناسبة عيد القيامة المجيد.

من هو الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها؟

الراهب القمص أنسطاسي السرياني، وهو له في الرهبنة أكثر من عشرين سنة، ويحمل درجة الهندسة وخدم في القوات المسلحة "ملازم احتياط".

عمل في أماكن متعددة على مستوى الجمهورية، وفي الدير صار مسئولًا عن بعض الأعمال الهندسية، وخدم الطلبة المغتربين في "العزباوية" التابعة لدير السريان، ودرس في إكليريكية البلينا ووصل للعام الأخير.

ولم يكمل لظروف خاصة، وهو يمت بصلة قرابة للمتنيح الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق (السابق)، وسيكون أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي وكل توابعها، وسيحمل اسم الأنبا بضابا.

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