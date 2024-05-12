الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا بضابا يترأس طقس ترقية القمص يسطس

جريدة الدستور

ترأس الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي وتوابعها صلاة القداس الإلهي من كنيسة القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين - بهجورة. 

وشارك في صلاة القداس لفيف من أباء كهنة إيبارشية دشنا وأباء كهنة الكنيسة. 

وعقب صلاة الصلح قام نيافته بترقية القس يسطس كاهن الكنيسة إلى رتبة القمصية.

وقد توافد المهنئون صباح الأحد الماضي، على دير الأنبا بضابا وابن خالته الأنبا أندراوس للراهبات بنجع حمادي بمطرانية الأقـباط الأرثوذكس بنجع حمادي.

واستقبل الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي وتوابعها، اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ومدير أمن قنا وعددًا من وكلاء الوزارات وعددًا من قيادات الجيش والشرطة، والعديد من وفود أعضاء مجلس النواب والشورى، وأعضاء بيت العائلة المصرية وأعضاء الأحزاب السياسية ورجال الدين الإسلامي والهيئات والمؤسسات والشخصيات العامة الذين جاءوا إلى الدير لتقديم التهنئة له بمناسبة عيد القيامة المجيد.

من هو الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها؟

 

  • الراهب القمص أنسطاسي السرياني، وهو له في الرهبنة أكثر من عشرين سنة، ويحمل درجة الهندسة وخدم في القوات المسلحة "ملازم احتياط".
  • عمل في أماكن متعددة على مستوى الجمهورية، وفي الدير صار مسئولًا عن بعض الأعمال الهندسية، وخدم الطلبة المغتربين في "العزباوية" التابعة لدير السريان، ودرس في إكليريكية البلينا ووصل للعام الأخير.
  • ولم يكمل لظروف خاصة، وهو يمت بصلة قرابة للمتنيح الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق (السابق)، وسيكون أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي وكل توابعها، وسيحمل اسم الأنبا بضابا.

A57AA064-1070-4413-B5CF-AF3E7900FBFE
A57AA064-1070-4413-B5CF-AF3E7900FBFE
0BBFF7BF-69FF-4316-B2B1-8D2B6B311AE0
0BBFF7BF-69FF-4316-B2B1-8D2B6B311AE0
2CB3AB1F-906F-4B63-9860-EC07886460BF
2CB3AB1F-906F-4B63-9860-EC07886460BF
830C4241-0669-4920-9941-78B05C6C97C9
830C4241-0669-4920-9941-78B05C6C97C9
0C8DFBC2-FBC5-4E7D-98E3-6419958D1823
0C8DFBC2-FBC5-4E7D-98E3-6419958D1823
A36FFD24-8C45-4C4E-A49C-5413706AE95B
A36FFD24-8C45-4C4E-A49C-5413706AE95B
204FDFE6-3EA4-445A-9A29-1958244D688D
204FDFE6-3EA4-445A-9A29-1958244D688D
5065E278-6643-4E04-BB29-D7ECAF72EF02
5065E278-6643-4E04-BB29-D7ECAF72EF02
325A5199-2476-4451-9024-75967678F26C
325A5199-2476-4451-9024-75967678F26C
EEF34F97-A0B3-4CD4-AF9D-96B8469CF9D5
EEF34F97-A0B3-4CD4-AF9D-96B8469CF9D5
2E645045-457C-4BD1-B723-7380B7C3545D
2E645045-457C-4BD1-B723-7380B7C3545D
031DD821-2AF7-4BCB-A002-6817977BFE7B
031DD821-2AF7-4BCB-A002-6817977BFE7B
F11C48E6-C325-4013-B2B0-B182C95BD132
F11C48E6-C325-4013-B2B0-B182C95BD132
B751511C-E52F-48F2-8036-C3D09CF88DEA
B751511C-E52F-48F2-8036-C3D09CF88DEA
3EC54CFD-4C56-4F97-8BB9-C0FF33E9C4B1
3EC54CFD-4C56-4F97-8BB9-C0FF33E9C4B1
F8F24270-C32D-48B4-9466-708BA29CB314
F8F24270-C32D-48B4-9466-708BA29CB314
70CCCE9E-E51B-4A4B-B2CB-8418C1BFEF55
70CCCE9E-E51B-4A4B-B2CB-8418C1BFEF55
931E2A50-3BEB-4060-BA18-1DF55FACA6D6
931E2A50-3BEB-4060-BA18-1DF55FACA6D6
031B184D-2064-41E8-84C8-BC26A4CD808E
031B184D-2064-41E8-84C8-BC26A4CD808E
B68EFA5F-DF1E-45FC-8242-53B565E995DB
B68EFA5F-DF1E-45FC-8242-53B565E995DB
28D3A654-F0D3-4728-AD89-EE634AEBF29F
28D3A654-F0D3-4728-AD89-EE634AEBF29F
6611AAD9-585F-41D3-A3C7-D5F8FBCEA986
6611AAD9-585F-41D3-A3C7-D5F8FBCEA986
17712900-3B02-41A6-AD91-99323127F8FB
17712900-3B02-41A6-AD91-99323127F8FB
الانبا بضابا أسقف نجع حمادي القداس الإلهي كنيسة القديس العظيم الأنبا شنوده القس يسطس كاهن الكنيسة

مواد متعلقة

ننشر نص البيان الختامي للجنة الدائمة لبطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية

اختتام فعاليات اللقاء الرابع عشر لرؤساء الكنائس الأرثوذكسية في الشرق الأوسط

مار اغناطيوس الثاني يشارك في الجلسة الختامية للقاء بطاركة الكنائس الأرثوذكسية

بالتزامن مع بدئها اليوم.. تعرف على تاريخ تأسيس اجتماعات بطاركة الشرق

بدء جلسات اجتماع اللجنة الدائمة للقاء بطاركة الكنائس الشرقية الأرثوذكسية بالشرق الأوسط

البابا تواضروس يستقبل رئيسي الكنيستين السريانية والأرمينية

قداسة البابا تواضروس الثانى لبرنامج "فى المساء مع قصواء": الإنسانية جائعة للحب

البابا تواضروس بدير الأنبا بيشوي: شم النسيم كان يحتفلون به في بداية الربيع

الأكثر قراءة

سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

وزير الخارجية الأمريكى: حماس بالآلاف وعادت للشمال.. وإسرائيل لا تملك خطة لمستقبل غزة

أول تحرك من "الصحة" ضد عيادة تجميل شهيرة بعد تشويه وجه طالبة جامعية (صور)

مراسلة القاهرة الإخبارية: انتحار 10 من ضباط وجنود الاحتلال بينهم لواء

مصر تعلن اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب