مطار مرسى علم الدولي يستقبل 13 ألف سائح اليوم

يستقبل مطار مرسي علم الدولي على مدار اليوم الثلاثاء، 22 رحلة طيران دولية أوروبية تُقل علي متنها 13 ألف سائح، وذلك ضمن 145 رحلة يستقبلها المطار بداية من السبت الماضي، وحتى نهاية الأسبوع، حيث تقوم السلطات المختصة بتطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط.

وتبين من كشوف الرحلات المقرر وصولها على مدار ساعات اليوم وصول 22 رحلة طيران بينها 5 رحلات من المطارات التشيكية، و7 رحلات من المطارات البولندية، 5 رحلات من المانيا، و3 رحلات من ايطاليا، ورحلة سويسرا، ورحلة من هولندا، ورحلة داخلية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل خلال الأسبوع الجاري، بداية السبت الماضي، وحتى الجمعة المقبل، 145 رحلة طيران أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وايطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.