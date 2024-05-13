الإثنين 13 مايو 2024
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محافظات

متهم فى 7 قضايا.. ضبط مسجل خطر بحوزته حشيش وسلاح نارى بالأقصر

صورة أرشيفية لمتهم
صورة أرشيفية لمتهم

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر في القبض على مسجل خطر بحوزته حشيش وسلاح ناري، والذي سبق اتهامه فى 7 قضايا مختلفة.

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية  مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء عاطف أبوالوفا مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط عنصر إجرامي، له معلومات جنائية سابقة في 7 قضايا مختلفة ما بين سلاح وضرب وإتلاف، يدعى «ج.ع.ك» عاطل، 26 سنة، مقيم بناحية الضبعية بدائرة القرنة بالبر الغربي.

وعقب الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القرنة من ضبط العاطل وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش" محلي الصنع عيار 12 وطلقة من ذات العيار، وكيلوجرام من الحشيش المخدر، ومبلغ مالي قدره 200 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المخدرات بهدف الاتجار بها، والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عنه لمواصلة نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الأقصر مسجل خطر مدير أمن الاقصر أمن الأقصر القرنة وحده مباحث النيابة العامة

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