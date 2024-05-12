ضبط متهمين بالاتجار في مواد مجهولة المصدر وبيع سجائر بالسوق السوداء بالأقصر

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، القبض على شخصين في مناطق متفرقة بالمحافظة، الأول بحوزته مستحضرات تجميل مجهولة المصدر والثاني احتكر سجائر بغرض بيعها بالسوق السوداء.

وتلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء عاطف أبوالوفاء، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط تاجر مستحضرات تجميل يُدعى «إ.ج.ن» 50 عامًا، مقيم بالبحر الأحمر، داخل المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم الأقصر، كما تم ضبط تاجر أدخنة يُدعى «أ.ج.ع» 27 سنة، مقيم بناحية المريس دائرة القرنة.

وعقب تقنين الإجراءات وبتكثيف التحريات من ضباط وحدة مباحث التموين، أمكن ضبط صاحب مستحضرات التجميل وبحوزته 148 علبة بدون فواتير ومجهولة المصدر بشارع يوسف حسن، بمدينة الأقصر، كما تم ضبط تاجر الأدخنة وبحوزته 200 علبة سجائر كيلوباترا بدون فواتير، وأقرَّ المتهم باحتكارها لبيعها بالسوق السوداء بسعر يزيد عن السعر الرسمي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.