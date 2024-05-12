كان يستقل سيارة مسروقة.. ضبط عنصر إجرامي بحوزته حشيش بالأقصر

ألقت مديرية أمن الأقصر القبض على عنصر إجرامي بحوزته كمية من جوهر الحشيش أثناء استقلاله سيارة نقل بيضاء اللون مبلغ بسرقتها منذ شهر ونصف بمحافظة القليوبية.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء عاطف أبوالوفاء مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط عنصر إجرامي شقي يدعى «أ.ر.ع» 22 عاما، عاطل، مقيم بحاجر المريس دائرة القرنة، سبق اتهامه فى قضية جنايات بذات الدائرة، بحوزته كمية من الحشيش حال استقلاله سيارة نقل ماركة شيفرولية بيضاء اللون بدون لوحات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث أرمنت بقيادة الرائد محمد رجب رئيس المباحث، من ضبط العنصر الإجرامي وبحوزته بندقية خرطوش أجنبية الصنع وطلقة نارية، 2 كيلو حشيش، ومبلغ مالي قدره 160 جنيها هاتف محمول، وبالكشف عن السيارة تبين أنها تحمل شاسية رقم «7105424» وموتور رقم «517364» والمبلغ بسرقتها بتاريخ 28 مارس 2024، بمحضر رقم 1727 جنح قسم ثان القليوبية، تخص المدعو محمد حسني السيد مقيم بذات الدائرة.

وبمواجهة العنصر الإجرامي بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المخدرات بهدف الاتجار بها، والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس لممارسة نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائه، والسيارة المسروقة وسيلة الانتقال.

تم تحرير محضر بالواقعة مركز شرطة أرمنت، وتولت النيابة العامة التحقيق بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.