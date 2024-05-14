غرس 190 شجرة مثمرة وزينة في كفر الزيات بالغربية

قال رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، إنه تم غرس 190 شجرة مثمرة وزينة في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

التوسع في المساحات الخضراء

وأوضح المحاسب عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف أنه جرى اختيار أنواع الأشجار بعناية لتكون مناسبة للمنطقة، وتتحمل ظروف البيئة المحيطة، بهدف ضمان استمرارية النباتات، وتوفير غطاء نباتي متنوع يسهم في تحسين البيئة، وتوفير بيئة صحية مريحة لسكان المركز والمدينة.