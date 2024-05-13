محافظ الغربية يتابع المرحلة الثانية من تطوير كورنيش كفر الزيات في جولته الصباحية

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة صباحية لمتابعة الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من كورنيش كفر الزيات والتي يتم تنفيذها بالجهود الذاتية على غرار المرحلة الأولى، فسيتم تركيب وإنشاء مقاعد رخامية وبرجولات لجلوس المواطنين وتركيب البلاط الحراري المطعم بالسيراميك، بالإضافة إلى زراعة الأحواض بالنباتات والأشجار الجمالية وتركيب نظام ري دائم للأحواض بالإضافة إلى زرع أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية بشكل جمالي لحفظ البطاريات ليصبح متنزها للمواطنين يستخدم للاستراحة وقضاء أوقات سعيدة للراحة والانتظار.

واحد من أهم المناطق التي تعد متنفسا حضاريا حقيقيا للمواطنين

وأشار محافظ الغربية ان كورنيش كفر الزيات، واحد من أهم المناطق التي تعد متنفسا حضاريا حقيقيا للمواطنين، ومن خلاله تستطيع العائلات والأسر من قضاء الإجازة وشم هواء نظيف ومناظر جمالية وسط أجواء حضارية وخدمات مقدمة للمواطنين متميزة.

وأضاف المحافظ ان كورنيش كفر الزيات كان يعاني من الإهمال وقررت المحافظة تطوير الكورنيش، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، وإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النيل وتوفير متنفس حضاري ومقاصد ترفيهية جديدة للأهالي في الأعياد والمناسبات العامة.

وأعرب أهالي مدينة كفر الزيات عن سعادتهم البالغة بأعمال التطوير التي تتم بالكورنيش والتي تمثل نقلة نوعية وحضارية للمدينة.

جولة موسعة بمركز ومدينة بسيون لمتابعة مشروعات الرصف واستقبال طلبات التصالح

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد تابع جولاته الميدانية الصباحية، أمس، بجولة موسعة بمركز ومدينة بسيون لمتابعة مشروعات الرصف واستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي وتوريد القمح بشونة بسيون الترابية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، بحضور الأستاذ اسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون

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