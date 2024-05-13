الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة طنطا يستعرض ملخصا لأهم الإنجازات خلال 4 سنوات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الإثنين، في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء بجامعة طنطا عن العام المالي 2025/2024، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي، والدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنه التعليم والبحث العلمي.

استعرض رئيس جامعة طنطا ملخصا لأهم إنجازات الجامعة خلال ال4 سنوات الماضية، التي دعمتها الدولة متمثلة في وزارة التعليم العالي ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الشراء الموحد وجميع مؤسسات الدولة، موضحًا أن الجامعة حققت في المجال الطبي وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين العديد من الإنجازات، شملت زيادة عدد الأسرة من ٢٠٠٠ سرير الى ٣٠٠٠ سرير، وارتفاع عدد الخدمات الطبية المقدمة  للمواطنين  من  760 ألف خدمة الى مليون و800 ألف خدمة خلال العام الجاري،  فضلًا عن استكمال أعمال الانشاءات والبنية التحتية بما يتجاوز ٢.٧ مليار جنيه، علاوةً على تحقيق وتفعيل منظومات الحوكمة المؤسسية الإدارية والمصرفية  والمعرفية والتحول الرقمي والتي تجاوزت اكثر من ضعفي المستوى عن العام ٢٠١٩ طبقا للمنصات الرقمية لقياس الأداء المؤسسي للجامعة، والتي لا يتدخل فيها العامل البشرى الا في أضيق الحدود، كجزء من الحوكمة الإدارية للجامعة.

وأضاف الدكتور محمود ذكى أنه تم إعادة تشغيل فرع مستشفى سرطان الأطفال 57357 بمدينة طنطا في ٢١ مايو ٢٠٢٣ بحضور الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتصبح مستشفى سرطان الاطفال بجامعة طنطا، وأصبحت نموذجا لتقديم خدمات الرعاية الطبية المتكاملة التشخيصية والعلاجية بكفاءة متميزة وفقا للمقاييس والبروتوكولات العلاجية العالمية.

كما ناقش رئيس الجامعة موازنات الجامعة الثلاث، وعرض رأى الجامعة في مقترحات وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتي جاءت متوافقة إلى حد كبير مع رؤية الجامعة وخاصة في مجال الخدمات الصحية، وأثنى أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب والحاضرين من أعضاء المجلس الموقر على أنشطة وأداء الجامعة وخاصة في مجال الخدمات الصحية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة، والمحاسب أحمد إبراهيم أمين الجامعة المساعد للشئون المالية.

رئيس جامعة طنطا وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي ووزارتي التخطيط والتنمية د ذكى أنه تم إعادة تشغيل فرع مستشفى سرطان الأطفال 57357

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