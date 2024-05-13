محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع خريجى المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم اجتماعا موسعا بخريجي مبادرة 1000 مدير مدرسة، من أبناء المحافظة، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ومديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وثمن محافظ الغربية أهداف البرنامج الرئاسي، والذي يهدف في المقام الأول إلى إحداث نقلة نوعية في مختلف المدارس بمحافظات الجمهورية، كون مديري المدرسة النواة الحقيقة لإحداث التطوير الشامل في إدارة المدارس والنهوض بالمنظومة التعليمية، من خلال إكسابهم وتزويدهم بالخبرات المعرفية وأسلوب العمل الإدارى والمشاركة في صنع السياسات والإدارة الفعالة، مؤكدا أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا بالغًا بالشباب إيمانًا بأن بناء الإنسان هو أساس تحقيق التنمية والتقدم.

وأكد محافظ الغربية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم، باعتبار التعليم أحد أهم ركائز التنمية المستدامة لذلك هناك جهود كبيرة وغير مسبوقة فى الاهتمام بقضية التعليم والبحث العلمى لتنال مصر المكانة التى تستحقها بين مصاف دول العالم المتقدم، مشيرا إلى حرصه التام والمستمر على الدفع بالقيادات الشبابية وتدريبهم لتوليهم العديد من المناصب بكل أجهزة المحافظة، والمشاركة في صنع اتخاذ القرار، في إطار إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأدار محافظ الغربية لقاءً مفتوحًا معهم واطمئن منهم على سير العملية التعليمية والامتحانات في المدارس التي يديرونها، كما عرض كل مدير نبذة عن إنجازاته للنهوض بالعملية التعليمية.

وناقش المحافظ مع مديري المدارس احتياجات المدارس وتعزيز دور المشاركات الاجتماعية لدعم هذه المدارس لصالح ابنائنا الطلاب، وأشار رحمي اإلى إقامة زيارات ميدانية للمدارس التي يديرها خريجو المبادرة لتقديم الدعم اللازم لها.

وأكد المحافظ في نهاية الاجتماع على الدور العظيم الذي يقوم به مديرو المدارس بالعملية التعليمية، وأن القائد يمتلك التأثير فى الآخرين وله القدرة على فهم قدراتهم والاهتمام الفردى بهم وخلق طاقة إيجابية بين أفراد فريق العمل الواحد للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة وتحقيق حاجة أبنائنا للمعرفة والتعلم.