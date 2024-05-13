رمضان عبدالمعز يوجه رسالة لكل مظلوم (فيديو)
وجه الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، رسالة لكل شخص مظلوم، يشكو من عدم إحساس الناس به.
وقال خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "أيها المظلوم أيتها المظلومة، ربنا عارف مشكلتك، هتقول محدش حاسس بيا سيبك منهم، المهم ربنا يعلم، يعلم خائنة الأعين، وقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون".
وأضاف: "لا يهمك إحساس الناس بك، الناس لا تنفع ولا تضر، لا ترزق ولا تمنع الرزق، لا تفتح أبواب رحمة ولا تغلقها، الموضوع كله بيد الله، ربنا عالم بحزنك وضيقك".
وأردف: "قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون".