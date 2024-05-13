أحمد صلاح حسنى مشيدًا بصُناع "أوسكار": عندنا مستوى عالٍ من الجرافيكس بمصر

قال الفنان أحمد صلاح حسني إنه متحمس لدوره ضمن أحداث فيلم "أوسكار - عودة الماموث"، مؤكدا أنه بمجرد قراءة السيناريو قرر أن يخوض التجربة دون تردد، خاصة أنه وجد به تحديا كبيرا بسبب الجرافكيس والفكرة ذاتها.

وأضاف “حسني”: "لم أكن أتوقع أن يخرج الفيلم بهذا الشكل، خاصة أنني فوجئت بالجرافكيس، وحقيقي الفيلم بيأكد أننا عندنا جرافيكس قوي في مصر، وأنا نفسي انبهرت لمّا شوفت الفيلم".

وأضاف: "شركة إنتاج فيلم أوسكار شركة مهمة جدًا ومن شركات الإنتاج القوية في السوق المصرية، كما أنها طرحت عددا من الأفلام والمسلسلات ذات الجرافيكس القوي، فكانت لدي ثقة كبيرة إنه ممكن الفيلم يتحقق ويخرج بالصورة التي سيراها الجمهور".

الشركة المنتجة لفيلم "أوسكار - عودة الماموث"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "أوسكار- عودة الماموث" الإعلان التشويقي للفيلم، الذي تدور أحداثه عن عودة الماموث، الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة لتجارب علمية من خلال تعديلات جينية، ولسبب ما يتواجد الكائن وينمو في قلب القاهرة.

يدور الفيلم في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، حيث تتسارع الأحداث في جو من الإثارة والمطاردات عبر شوارع المدينة.

"أوسكار - عودة الماموث

"أوسكار- عودة الماموث" يقدم مزيجًا من المغامرات واللحظات الكوميدية التي تناسب جميع أفراد العائلة، وهو يستكشف التحديات التي تواجه كائنًا عملاقًا في عالم لم يُصمم لوجوده، ومن المنتظر طرح الفيلم في السينما هذا العام.

فيلم "أوسكار- عودة الماموث" هو فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي، وبطولة: أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، والطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض.