الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

أمام لجنة الموازنة بالبرلمان..

رئيس القومية للأنفاق للنواب: 25 جنيهًا تكلفة الذهاب من التحرير للعاصمة الإدارية الجديدة

اللواء طارق جويلي
اللواء طارق جويلي

أعلن اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن بداية تشغيل الخط الثالث للمترو يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 مايو، حيث يبدأ من عدلي منصور مرورًا بروكسي مصر الجديدة والعباسية والعتبة ومحطة ناصر والزمالك والكتكات ومنها يتفرغ شمالًا إلى إمبابة وجامعة الدول العربية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للأنفاق عن العام المالي 2024 /2025.

وتساءل النواب: "لو عايز أروح العاصمة الإدارية هدفع كام؟..".

ورد رئيس الهيئة: "من التحرير إلى عدلي منصور 10 جنيهات، ومن عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية (القطار الكهربائي الخفيف) 15 جنيهًا، وهذا يعني إجمالي التكلفة 25 جنيهًا".

وكشف عن مشروع مونوريل الغرب وشرق النيل بطول ١٠٠ كيلو.. وتشمل المرحلة الأولى ١٧ محطة والقطار الكهربائي في المرحلة التالتة داخل العاصمة، ويشمل الكاتدرائية والكيان العسكري والمدينة الرياضية وحتى محطة العاصمة، فيما المرحلة الرابعة يصل فيها المترو إلى العاشر من رمضان، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ المرحلتين حاليًا.

ولفت رئيس الهيئة القومية للأنفاق إلى أن المرحلة الخامسة هي القطار الكهربائي الخفيف، ويصل إلى المدينة الصناعية في العاصمة الإدارية الجديدة، منوهًا بأن هناك مرحلة تدرس حاليًا ليكون هناك امتداد من محطة الحافلات حتى مطار العاصمة.

وأشار إلى الخط السادس والذى يبدأ من المرج ويصل إلى المعادي عبر القطار الكهربائي.

وتساءل النائب عبدالمنعم إمام عن نصيب التجمع الخامس، فيما رد رئيس الهيئة القومية للأنفاق: "المونوريل سيصل إلى التجمع.. الخط الرابع المرحلة الثانية داخل التجمع من عند كلية الشرطة.. والخط السادس أضيف له بحيث يكون من المعادي ويقطع الطريق الأوسطي مع النرجس".

بالنسبة للقطار السريع، أشار إلى أنه ممر موازٍ لقناة السويس لخدمة الموانئ الصناعية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وكذلك موانئ البحر الأحمر، لافتًا إلى أن "القطار السريع يتم تنفيذه على طول 2000 كيلومتر وشغالين في الخطين الأول والثاني".

الهيئة القومية للأنفاق الخط الثالث للمترو لجنة الخطة والموازنة مشروع مونوريول الغرب العاصمة الإدارية الجديدة

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