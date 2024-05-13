أسامة ربيع: 60% من الإيراد اليومي لقناة السويس يدخل خزانة الدولة

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن اتفاق محاسبي بناء على توجيهات القيادة السياسية، بين الهيئة ووزارة المالية؛ على تخصيص 60% من الحصيلة اليومية من إيرادات القناة للخزانة العامة للدولة، بينما 40% المتبقية يتم استغلالها من قبل الهيئة.

مواجهة الأزمات والطوارئ

وأشار "ربيع"، إلى البدء الفعلي في تخصيص جزء من نسبة 40% من إيرادات القناة، لصالح صندوق الاستثمار الخاص بقناة السويس؛ لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفقها، ومساعدتها على مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن هيئة قناة السويس تقدمت بتعديل على قانون الهيئة رقم 30 لسنة 1975؛ لإنشاء صندوق استثمار لتنمية موارد الهيئة في ظل التحديات التى يواجهها مرفق القناة في الوقت الراهن نتيجة ضعف الأداء الاقتصادى العالمي، والبرلمان وافق عليه من حيث المبدأ.

جاء ذلك ردًا على سؤال لوكيل لجنة الخطة والموازنة النائب مصطفي سالم، حول بند الاحتياطات المدرج بموازنة الهيئة للعام المالي 24/25.

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن حزمة من الإجراءات جراء عدد من الاجتماعات التى عُقدت مؤخرا بشأن الأحداث الجارية التى أثرت على حركة الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أن قناة السويس ممر ملاحي آمن، وليس له بديل على مستوى العالم أن الأمر يتعلق بالأحداث وليس بالقناة من قريب أو بعيد.

ولفت "ربيع"، إلى أن "نتائج الاجتماعات أكدت أن الأزمة أمنية في المقام الأول وليست اقتصادية، والتأكيد على أن قناة السويس مفتوحة للملاحة البحرية، عدم وجود بديل مستدام لقناة السويس، اضطراب سلاسل الإمداد عبر رأس الرجاء الصالح بسبب طول الرحلة عدم وجود خدمات ملاحية ولوجيستية سوء الأحوال الجومائية".