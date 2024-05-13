الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

أسامة ربيع: 60% من الإيراد اليومي لقناة السويس يدخل خزانة الدولة

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن اتفاق محاسبي بناء على توجيهات القيادة السياسية، بين الهيئة ووزارة المالية؛ على تخصيص 60% من الحصيلة اليومية من إيرادات القناة للخزانة العامة للدولة، بينما 40% المتبقية يتم استغلالها من قبل الهيئة.

مواجهة الأزمات والطوارئ

وأشار "ربيع"، إلى البدء الفعلي في تخصيص جزء من نسبة 40% من إيرادات القناة، لصالح صندوق الاستثمار الخاص بقناة السويس؛ لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفقها، ومساعدتها على مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن هيئة قناة السويس تقدمت بتعديل على قانون الهيئة رقم 30 لسنة 1975؛ لإنشاء صندوق استثمار لتنمية موارد الهيئة في ظل التحديات التى يواجهها مرفق القناة في الوقت الراهن نتيجة ضعف الأداء الاقتصادى العالمي، والبرلمان وافق عليه من حيث المبدأ.

جاء ذلك ردًا على سؤال لوكيل لجنة الخطة والموازنة النائب مصطفي سالم، حول بند الاحتياطات المدرج بموازنة الهيئة للعام المالي 24/25.

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن حزمة من الإجراءات جراء عدد من الاجتماعات التى عُقدت مؤخرا بشأن الأحداث الجارية التى أثرت على حركة الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أن قناة السويس ممر ملاحي آمن، وليس له بديل على مستوى العالم أن الأمر يتعلق بالأحداث وليس بالقناة من قريب أو بعيد.

ولفت "ربيع"، إلى أن "نتائج الاجتماعات أكدت أن الأزمة أمنية في المقام الأول وليست اقتصادية، والتأكيد على أن قناة السويس مفتوحة للملاحة البحرية، عدم وجود بديل مستدام لقناة السويس، اضطراب سلاسل الإمداد عبر رأس الرجاء الصالح بسبب طول الرحلة عدم وجود خدمات ملاحية ولوجيستية سوء الأحوال الجومائية".

الفريق أسامة ربيع هيئة قناة السويس أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إيرادات هيئة قناة السويس خزانة الدولة الحصيلة اليومية لقناة السويس أسامة ربيع

مواد متعلقة

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

"أبوشقة" يطالب بقانون ضريبي موحد يكون جاذبًا للاستثمار لإثراء الاقتصاد الوطني

برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ يطالب بمنح الممولين الملتزمين بسداد الضريبة مزايا تحفيزية

أيمن عاشور: 117 مليار جنيه إجمالى موازنة التعليم العالى للسنة المالية الجديدة

رئيس هيئة قناة السويس أمام النواب: 9 مليارات دولار إيرادات متوقعة بموازنة العام المالى الجديد

بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين

برلماني: انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال صفعة قوية على وجه إسرائيل

"صحة الشيوخ" توصى بمراعاة البعد الاجتماعى والجغرافى عند تكليف القوى البشرية الطبية

الأكثر قراءة

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

خلافات نتنياهو مع أمريكا.. المسمار الأخير فى نعش مستقبله السياسى

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

إنجاز تاريخى ينتظر شيكابالا ودايو بنهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

النتيجة الخادعة.. كيف يفكر مدرب الزمالك فى حسم لقب الكونفيدرالية بالقاهرة؟

السيسى: "أتحدى أى مستثمر بالقطاع الخاص يقدر يعمل مشروع بنفس المستوى بتكلفة أقل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟