الإثنين 13 مايو 2024
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سياسي

أيمن عاشور: 117 مليار جنيه إجمالى موازنة التعليم العالى للسنة المالية الجديدة

أيمن عاشور
أيمن عاشور

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التوجيهات الرئاسية في الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025 بالاهتمام الكبير بقطاعي الصحة والتعليم، موضحًا أن موازنة التعليم العالي والبحث العلمي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، فيما يخص وزارة التعليم العالي والهيئات التابعة لها (جامعات ومستشفيات جامعية).

وقال الوزير إن إجمالي موازنة التعليم العالي والبحث العلمي فى السنة المالية الجديدة بلغ 117 مليار جنيه، بزيادة 52 مليار جنيه عن العام الماضي، منها 5.2 مليار جنيه للبحث العلمي.

117 مليار جنيه إجمالي موازنة التعليم العالي

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن استخدامات التعليم العالي في مشروع الموازنة 76 مليار جنيه لعدد 27 جامعة، وأن إقليم القاهرة يستحوذ على 22 مليار جنيه منها.

وأوضح وزير التعليم العالي أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور فعال في تقديم الخدمات الطبية، حيث تقدم خدمات لكافة شرائح المجتمع في ظل ارتفاع تكلفة العلاج، ويستحوذ إقليم القاهرة على 12.5 مليار جنيه، والإسكندرية 2.6 مليار جنيه، وإقليم أسيوط 3.3 مليار جنيه، والدلتا 7 مليارات جنيه.

أيمن عاشور وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي مشروع الموازنة الجديدة الموازنة الجديدة قطاعى الصحة والتعليم

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