رئيس هيئة قناة السويس أمام النواب: 9 مليارات دولار إيرادات متوقعة بموازنة العام المالى الجديد

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إجمالي مشروع موازنة الهيئة العامة المالي 2024/2025، بلغ 567.83 مليار جنيه، والإيرادات 419.4 مليار جنيه، والتكاليف والمصروفات 204.9 مليار جنيه وصافي الربح 214.5 مليار جنيه، والإيرادات الرأسمالية 147.628 مليار جنيه، فيما تبلغ توقعات الإيرادات بالدولار الإمريكي نحو 9 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب فخري الفقى، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة النقل - هيئة قناة السويس عن العام المالي 2024/2025.

الاضطرابات فى البحر الأحمر

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر حولت 3395 سفينة طريقها إلى طريق رأس الرجاء الصالح كان مستهدف مرورها من القناة، مشيرًا إلى أن هذا الطريق البديل به قرصنة وتزيد الرحلة فيه لأكثر من 10 أيام تصل في بعض الرحلات 14 يوما، مضيفا؛: لا يوجد طريق مثالي بديل للقناة وهذا ما أثبته العالم كله.

وفيما يخص جهود الهيئة لمواجهة الأزمة الحالية، قال: "عملنا على تقديم بعض الخدمات مثل خدمة إصلاح وصيانة السفن وخدمة تغيير الأطقم البحرية وخدمة التزود بالوقود وخدمة الإسعاف البحرى".

واستكمل: "إيرادات الهيئة يتم تحويلها بالدولار إلى البنك المركزي والذي يقوم بتحويلها إلى الجنيه المصري، وتحصل وزارة المالية على 60% من الإيرادات فيما تحصل الهيئة على 40%".