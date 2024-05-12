الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"خطة النواب": مصر تتسلح بتحوط اقتصادى قوى فى وجه التحديات الإقليمية (فيديو)

النائب فخري الفقي
النائب فخري الفقي

أكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية الاستقرار الشامل الذي تنعم به مصر، مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي يُعد ركيزة أساسية للدولة.

وأوضح "الفقي" خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة CBC، أن مصر تقف كدولة آمنة وسط منطقة مضطربة، مؤكدًا على وجود حكمة وعقلانية في تعاطي القيادة السياسية مع المحيط الإقليمي المتوتر.

وشدد على أن الاقتصاد المصري يتمتع بتحوطات إيجابية تمكنه من مواجهة الأحداث الطارئة، مع التأكيد على أن التدفقات المتنوعة للنقد الأجنبي ستسهم في تعزيز استقرار سعر الصرف وعودته إلى قيمته الحقيقية التي تقل كثيرًا عن القيمة السوقية الراهنة.

وأشار "الفقي" إلى جهود توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للتخفيف من تأثير الغلاء والتضخم على المواطنين، مؤكدًا على أن الهدف هو تحقيق معدل نمو يصل إلى 4.2%.

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