السبت 11 مايو 2024
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اللواء نصر سالم: مصر تمتلك قدرات عسكرية أكبر مما لدى العدو (فيديو)

الجيش المصري
الجيش المصري

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والمستشار بالأكادمية العسكرية، إن تواجد إسرائيل في معبر رفح غير شرعي، مؤكدًا أن تنظيم العمل به يخضع لاتفاقية بين 3 أطراف، وهي: مصر وفلسطين والاتحاد الأوروبي.

وأضاف سالم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، أن مصر جاهزة تمامًا لأي سيناريو من المتوقع حدوثه، كما أن قواتها على أعلى درجات الاستعداد وتمتلك قدرات عسكرية أكبر مما لدى العدو.

وأشار إلى أن أمن مصر القومي مُصان باستراتيجية الردع، موضحًا أن إسرائيل غير قادرة حتى الآن على تحديد أماكن الرهائن، وهذا ما يُحجم الكيان الصهيوني.

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