الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني: انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال صفعة قوية على وجه إسرائيل

النائب محمود البرعي
النائب محمود البرعي

قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إن إعلان مصر الانضمام لدعوي جنوب ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم علي غزة، بمثابة صفعة قوية على وجه الكيان الصهيوني.

وأكد البرعي في تصريحات صحفية اليوم، أن انضمام مصر لتلك الدعوى جاء للتأكيد لإسرائيل أنه قد فاض الكيل من انتهاكاتها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، موضحا أن تلك الخطوة تمثل ضغط قوى على الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك جميع القوانين الدولية والإنسانية.

وشدد البرعي على أن إنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يتم إلا بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تتمثل فى ضرورة إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة مطالبًا من العالم كله سرعة التدخل لتحقيق رؤية مصر.

اقتحام إسرائيل لمناطق شمال رفح

وأشار إلى أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية التي تدير هذا الملف بحكمه واتزان وأداء ينم على دراسه ووعي لما يحدث في هذا الملف الذي يعتبر أحد ملفات الأمن القومي المصري.

وأضاف أن القضية الفلسطينية واحدة من أكثر القضايا إلحاحا وأهمية فى السياسة الخارجية المصرية؛ فمصر بتاريخها الطويل وموقعها الاستراتيجي، تقف كحجر زاوية في الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

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