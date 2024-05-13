الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: السياسات المالية والضريبية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية

عمرو عكاشة عضو مجلس
عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ

قال عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إن السياسات المالية والضريبية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضح عكاشة خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي كانت لمناقشة طلب النائب ياسر زكي بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات المالية والضريبية، أن السياسات الاقتصادية السليمة والمتوازنة تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن السياسات المالية الفعالة والمناسبة تعتبر أداة رئيسية لتوجيه التنمية الاقتصادية، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمشاريع الإنمائية.

وأضاف النائب عمرو عكاشة أن السياسات الضريبية تلعب دورًا حاسمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة ملائمة للأعمال وتخفيض العوائق التي تواجه المستثمر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية يتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. 

وأكد التزامهم بالعمل معًا من أجل بناء اقتصاد مستدام ومزدهر يخدم مصلحة الجميع.

النائب عمرو عكاشة الاستثمارات الأجنبية التنمية الاقتصادية السياسات المالية والضريبية النائب ياسر زكى

الأكثر قراءة

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

خلافات نتنياهو مع أمريكا.. المسمار الأخير فى نعش مستقبله السياسى

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

إنجاز تاريخى ينتظر شيكابالا ودايو بنهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

النتيجة الخادعة.. كيف يفكر مدرب الزمالك فى حسم لقب الكونفيدرالية بالقاهرة؟

السيسى: "أتحدى أى مستثمر بالقطاع الخاص يقدر يعمل مشروع بنفس المستوى بتكلفة أقل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟