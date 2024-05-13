أبوشقة يترأس الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

ترأس المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس.

وتناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، طلب النائب ياسر زكي بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات المالية والضريبية، أن السياسات الاقتصادية السليمة والمتوازنة تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية" إلى رئيس الجمهورية.

وأحال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشات الأعضاء وتعليق ممثلي الحكومة حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة مقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية" إلى رئيس الجمهورية.