الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس قناة السويس: نحافظ على 40% من إيرادات الهيئة للاستثمار لتعظيم الدخل

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تحافظ على الـ 40% من الإيرادات التي تحصل عليها من إجمالي إيرادات القناة وتقوم باستثمارها لتعظيم دخلها.

أما فيما يخص المشاريع على جانبي القناة، فرد رئيس قناة السويس: "هذا له بُعد أمني.. ومرتبط بهاحس أمني في سيناء.. وليس بالسهولة إننا نعمل عليها مشروعات استثمارية حاليا".

وحول إيرادات قناة السويس، أشار الفريق أسامة ربيع إلى الاضطرابات التي يشهدها البحر الأحمر وتأثيره على إيرادات القناة.

ونوه بأن القناة قبل تلك الاضطرابات حققت زيادة سنوية في إيرادات القناة وفي عدد السفن المارة، لكن فيما بعد الأزمة فظهرت التأثيرات بداية من شهر يناير 2024.

وكشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس عن اتفاق محاسبي بناء علي توجيهات القيادة السياسية بين الهيئة ووزارة المالية علي تخصيص 60% من الحصيلة اليومية لقناة السويس المالية لتدخل إلي خزانة الدولة، بينما 40% الأخري تبقي للهيئة لاستغلالها.

واضاف أنه تم البدء الفعلي  في تخصيص جزء من نسبة 40% من  إيراداتها لصالح صندوق الاستثمار الخاص بقناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق الهيئة، ومساعدتها على مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية.

واضاف ربيع خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم لمناقشة  أن هيئة قناة السويس تقدمت بتعديل علي قانون الهيئة رقم 30 لسنة 1975؛ لإنشاء صندوق استثمار لتنمية موارد الهيئة في ظل التحديات التى يواجهها مرفق قناة السويس فى الوقت الراهن نتيجة ضعف الأداء الاقتصادى العالمى، وهو معروض أمام مجلس النواب وتم الموافقة  عليه مبدئيا.

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