الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 92 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بالمنيا

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

تمكَّنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 92 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية. 

من جهته، أوضح المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 92 مخالفة تموينية خلال اليومين الماضيين، منها 48 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- شهادات صحية ـ عدم وجود سجلات - عدم وجود ميزان)، و44 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بسعر أزيد من المقرر - بيع منتجات مجهولة المصدر ـ عدم وجود شهادة صحية - ذبح خارج المجازر - مخالفات لتجار تموينيين).

مديرية التموين المخابز البلدية تموين المنيا المنيا حملات رقابية الاسواق وكيل وزارة التموين بالمنيا

مواد متعلقة

ارتفاع عدد المصابين فى انقلاب ميكروباص بالمنيا

إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بالمنيا

تشييع جثمان "ريان المنيا" إلى مثواه الأخير

التحالف الوطنى للعمل الأهلي: انطلاق قافلة السعادة التابعة لحياة كريمة بالمنيا

وزيرة التضامن: تنفيذ مشروع تحسين المعيشة بالمنيا لكثرة العاملين بالزراعة

مدير "فاو": الرئيس السيسى يسعى إلى تحسين جودة الحياة فى مصر

وزيرة التضامن تصل المنيا لتفقد عدد من المشروعات الريفية ضمن "حياة كريمة"

ضبط 20 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية بأبوقرقاص في المنيا

الأكثر قراءة

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

خلافات نتنياهو مع أمريكا.. المسمار الأخير فى نعش مستقبله السياسى

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

إنجاز تاريخى ينتظر شيكابالا ودايو بنهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

النتيجة الخادعة.. كيف يفكر مدرب الزمالك فى حسم لقب الكونفيدرالية بالقاهرة؟

السيسى: "أتحدى أى مستثمر بالقطاع الخاص يقدر يعمل مشروع بنفس المستوى بتكلفة أقل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟